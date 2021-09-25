В США Дуда образно сравнил поляков с американцами: мы как трава — нас топчут, а мы всё равно поднимаемся
22 сентября в ходе своего визита в Нью-Йорк президент Польши Анджей Дуда рассказал об определённой схожести Польши и США. «Порой я говорю, что мы как трава. Нас давят конницы, мчащиеся с востока на запад, по нам проезжают танки, некоторое время мы лежим, но потом мы поднимаемся. Мы восстанавливаемся, впрочем, как мы и восстановили Варшаву. В целом наша сила воли одинаковая. Думаю, что можно спокойно сказать, что мы с Америкой обладаем схожими чертами», — заявил президент Польши.
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