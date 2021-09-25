В США Дуда образно сравнил поляков с американцами: мы как трава — нас топчут, а мы всё равно поднимаемся

Во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда рассказал про свою излюбленную метафору в отношении поляков, сравнивая их с травой, которой не страшны никакие беды, пишет Wprost. Издание отмечает, что польский лидер уже дважды употреблял это сравнение в своих речах, однако на этот раз он распространил это сравнение и на воинственных и стойких американцев.

22 сентября в ходе своего визита в Нью-Йорк президент Польши Анджей Дуда рассказал об определённой схожести Польши и США. «Порой я говорю, что мы как трава. Нас давят конницы, мчащиеся с востока на запад, по нам проезжают танки, некоторое время мы лежим, но потом мы поднимаемся. Мы восстанавливаемся, впрочем, как мы и восстановили Варшаву. В целом наша сила воли одинаковая. Думаю, что можно спокойно сказать, что мы с Америкой обладаем схожими чертами», — заявил президент Польши.

Издание Wprost обращает внимание на то, что эту метафору польский лидер использует не впервые. Буквально недавно, 17 сентября, во время торжественного открытия Музея памяти Сибири в польском городе Белосток из уст Анджея Дуды уже прозвучало такое сравнение. «Это место свидетельствует о схожести поляков с травой — они могут выдержать войну, страдания, и они каждый раз встают, живут и существуют, развиваются и, если это возможно, возвращаются на прежнее место, чтобы дальше жить и строить Речь Посполитую», — говорил Анджей Дуда.

Однако и 15 августа 2018 года, во время празднования Дня Польской армии в своей речи президент Польши также назвал свой народ травой, подчёркивая героизм в том числе тех, кто принимал участие в Варшавском восстании. «Эта величайшая сила стремления к независимости и того, что никогда нельзя сдаваться, была заложена именно в семьях. Мы, будучи слепком этих семей, сродни траве. Можно нас сбить, мы склонимся, но потом всё равно поднимемся. Нас ничто не сломает: ни сиюминутное поражение, ни рабство, ни страшные потери. Мы всегда будем стремиться к свободе. Такова Польша. Таковы мы, поляки», — объяснял он.