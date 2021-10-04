Rzeczpospolita: без армии, но с Россией — так Германия претендует на роль сверхдержавы

Берлин легко мог бы не только оказать давление на Москву, но и прижать её к стене, заручившись поддержкой основных европейских клиентов «Газпрома», уверен польский историк Кшиштоф Рак. В беседе с Rzeczpospolita он, однако, обращает внимание на то, что Германия делает выбор в пользу партнёрства с Россией, которое поможет ей стать сильнее на международной арене, а затем получить статус сверхдержавы.

Спустя 16 лет Ангела Меркель покинула пост канцлера. Польский историк Кшиштоф Рак не разделяет мнения многих своих коллег. Он считает, что она оставила страну, а особенно экономику, которая имеет приоритетное значение для немцев, в очень хорошем состоянии.

В интервью Rzeczpospolita он, однако, указал на серьёзную проблему западного соседа Польши. В Германии активно сокращается средний класс, который выступает стабилизатором политической системы. «То есть он становится беднее. Общество начинает делиться на очень узкую группу богатых людей и растущую группу тех, кто, несмотря на постоянную работу, считает, что становится беднее», — объяснил он. «Особенно это заметно среди молодых людей… У них низкие доходы, что с учётом повышения арендной платы за квартиру в городах заставляет их жить под завязку — от зарплаты до зарплаты», — добавил он.

Польский историк также обратил внимание на вырисовывающийся на горизонте «кризис политической системы». По его мнению, лидирующие на протяжении десятилетий немецкие партии — ХДС/ХСС и СДПГ — хотя и продолжают доминировать на политической сцене Германии, заметно теряют поддержку избирателей.

В беседе он рассказал, что Германия поддерживает отношения с Россией вовсе не по экономическим соображениям. Москва нужна Берлину для того, чтобы помочь ей играть роль мировой державы. «Германия намерена принимать участие в формировании мирового порядка, но для занятия такой роли у неё явно отсутствует военный потенциал. Она компенсирует это своими мощностями и экономической экспансией. Однако для получения статуса сверхдержавы этого куда как недостаточно. Ей необходимы партнёры, которые позволят ей стать сильнее на международной арене», — рассказал он.

Именно в качестве такого союзника Германия видит Россию. Хорошие отношения с ней, впрочем, как и с Китаем, лишь укрепляют её позицию. Занятно то, что именно Польшу критикуют за нарушение прав человека, а на то, что происходит в России и Китае, просто-напросто закрывают глаза. Причиной тому выступают именно эти геостратегические интересы. «Если бы Германия на самом деле хотела оказать влияние на Путина, то она легко могла бы это сделать. Достаточно было бы собрать основных европейских клиентов «Газпрома» и прижать Россию к стене. У России нет ничего, кроме армии и углеводородов, крупнейший получатель которых в Европе — Германия», — добавил он.

На вопрос издания о том, правдив ли тезис о том, что любой последующий канцлер будет настроен менее дружелюбно к Польше, нежели Ангела Меркель, он ответил: «Нет... В реальной политике дружбы нет, имеются только интересы. Германия до боли прагматична. Её интересы неизменны, а элита — в отличие от нашей — прекрасно это понимает. Поэтому в ближайшее время ничего существенного в политике Германии в отношении Польши не изменится... Во внешней политике Германии Польша вовсе не занимает главное место».