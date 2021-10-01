Польский политолог: Берлину нужно преодолеть эгоизм, иначе раскол в отношениях с Варшавой углубится

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала «Северный поток — 2» и тем самым подорвала доверие партнёров к Берлину, заявил в интервью Der Spiegel польский политолог Себастьян Плуценник. И теперь в Варшаве опасаются, что в будущем ФРГ будет поступать ещё эгоистичнее. Чтобы восстановить доверие, будущему немецкому правительству нужно проявлять большую активность в сфере политики безопасности, советует эксперт.

Германия сейчас находится в очень комфортном положении, заявил в интервью Der Spiegel польский политолог Себастьян Плуценник. «Радикальные партии относительно слабы. Олаф Шольц, Армин Лашет или Анналена Бербок — кто бы ни стал теперь канцлером, внешнеполитический курс федеральной республики останется предсказуемым, а это значит, что можно предвидеть, как будут развиваться польско-немецкие отношения, — пояснил он. — Другое дело — Франция, где противостояние признанных и антисистемных партий и, соответственно, неопределённость гораздо сильнее».

Судя по результатам выборов, вероятнее всего править в Берлине будут социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. Плуценник вспомнил его однопартийца и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера: «Сегодня его воспринимают исключительно как поборника строительства первого трубопровода по дну Балтийского моря между федеративной республикой и Россией, а также сторонника стратегического альянса между этими державами. В результате он стал символом Германии, которая жёстко отстаивает свои интересы, в том числе наперекор партнёрам». И теперь многие задаются вопросом: «Сколько Шрёдера в Шольце?»

Впрочем, уходящий канцлер Ангела Меркель также не остановила российско-немецкий проект, продолжает Плуценник. Более того, она его даже поддержала, за что её в Польше жёстко раскритиковали. «Аргументы известны: «Северный поток — 2» вреден для единства ЕС, вреден для Центральной и Восточной Европы, для Украины и федеративной республики. Из-за него Германия становится слишком зависимой от России. Ситуация с «Северным потоком — 2» также показывает, как сильно наши отношения зависят от мировых событий и как трудно согласовать единую стратегию. Вас это, наверное, удивит, но можно сказать, что за последние 10 лет ни одно другое событие не повлияло на немецко-польские отношения так сильно, как цунами в Тохоку в 2011 году».

Тогда волна повредила атомную электростанцию в Фукусиме, из-за чего Меркель решила отказаться от атомной энергетики, объясняет политолог: «Поэтому сегодня страна зависит от дешёвого газа из России. Эффект «Северного потока — 2» будет десятилетиями оказывать влияние на немецко-польские отношения и роль Германии в Европе — не потому, что у нас не хватает газа, а из-за утраты доверия». К тому же в Польше опасаются, что в будущем Германия будет поступать только эгоистичнее, подчёркивает Плуценник.

Чтобы восстановить доверие, Берлину нужно проявлять большую активность в сфере политики безопасности, советует эксперт: «Можно было бы создать Европейский фонд обороны. Могло бы помочь возвращение к идее проведения в ЕС единой энергетической политики. Нужно сильнее сблизить Украину с ЕС при помощи инвестиций в инфраструктуру, например железную дорогу, которая будет идти из Берлина в Киев через Варшаву. Германии нужно сделать сильный жест для поддержания стабильности в регионе». «Если же сейчас ничего не сделать, раскол между Германией и Польшей станет глубже, независимо от того, кто окажется на посту канцлера», — предостерегает Плуценник.