Замминистра внутренних дел Польши: с одобрения Москвы Лукашенко открывает «северный миграционный путь»

Польша готова к тому, что миграционное давление со стороны Белоруссии в ближайшее время будет только расти. Более того, она отдаёт себе отчёт и в том, что эти шаги не предпринимаются Минском без предварительного одобрения со стороны Москвы, заявил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик. В беседе с TVP Info он предложил польским, литовским и латышским властям создать «дамбу» на границе, чтобы мигранты стали проблемой для самой Белоруссии.

«Это попытка открыть северный путь, большой миграционный путь, по принципу балканского пути 2015 года. Сейчас Лукашенко, получив одобрение или будучи вдохновлённым Путиным, придумал идею создания северного пути», — заявил в эфире TVP Info замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

Он подчеркнул, что иммигрантские форумы переполнены рекламой и обсуждениями на тему того, какова цена вопроса переброски через границу. «Это без преувеличения стоит тысячи долларов, но на самом деле этих людей обманывают», — подчеркнул замминистра. Он уверен, что большинство людей, которые пытаются пересечь границу ЕС, — «социальные мигранты». «Их цель состоит в получении социальных пособий, крыши над головой в Западной Европе, особенно в Германии», — пояснил он.

В беседе Вонсик рассказал, что большинство из мигрантов, которых выловили польские пограничники, были так или иначе связаны с Россией — они проживали там, работали, учились, некоторые даже имели небольшой бизнес. В настоящий момент проверки были проведены в отношении 20% пойманных лиц. «Это не те, кто приехал из Басры или Багдада, а те, кто приехал из Москвы или некоторых уральских городов», — добавил он.

Только с августа в Польше задержаны 1200 мигрантов, которые смогли пересечь польско-белорусскую границу. Вонсик рассказал, что они находятся в закрытых центрах, где детально проводится расседование. Однако мест в центрах уже практически не осталось, и Польше следует срочно создавать новые.

«Для нас немыслимо то, чтобы Александр Лукашенко сделал более решительный шаг, не получив хотя бы одобрения со стороны России. Путин относится к действиям Лукашенко по крайней мере снисходительно, а возможно, он и вдохновляет его к определённым действиям», — полагает замминистра. «Однако мы готовы к тому, что это давление в ближайшее время не уменьшится», — добавил он.





«Мы должны построить плотную дамбу на границе с Польшей, чтобы Белоруссия испытала на себе эту проблему мигрантов. У нас уже имеются сигналы о том, что белорусское население недовольно происходящим. <...> Жители Минска уже начинают испытывать какие-то сложности. <...> Если мы, литовцы и латыши, поставим дамбу на наших границах, у Александра Лукашенко возникнут проблемы с этими людьми. Мы заставим его одуматься и положить конец этой практике», — объяснил он.

Замминистра также рассказал, что с этого вторника польские операторы мобильной связи отправляют в приграничные районы — на расстоянии 2-3 км от Белоруссии — СМС-сообщения на английском языке с информацией о том, что польская граница находится под охраной и пересекать её запрещено.