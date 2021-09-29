Rzeczpospolita: она говорила нам нет — Ващиковский объяснил, почему поляки не будут по Меркель ни скучать, ни плакать

Несмотря на то что преемники Ангелы Меркель могут не быть лучше, поляки и лично экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский не будут ни скучать, ни плакать по ней. Экс-министр заявил об этом в интервью Do Rzeczy, в котором упрекнул Меркель, в которой, кстати, течёт польская кровь, в том, что она на протяжении всего своего срока правления только и делала, что пыталась прийти к соглашению с Россией и игнорировала проблемы Польши.

Результат партии Ангелы Меркель на выборах в бундестаг в прошедшее воскресенье был худшим за всю историю. Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский находит причины тому в мифе о великом канцлере Ангеле Меркель. «Однако, когда через 16 лет наступил последний «тест на прочность», оказалось, что этот баланс оставляет желать лучшего, потому что Германия вовсе не «паровоз Европы»», — заявил он в интервью Do Rzeczy. «Более того, я считаю, что поражение Меркель было бы куда большим, если бы во главе её партии и СДПГ стояли более харизматичные лидеры», — добавил он. Экс-министр не исключает также того, что Ангела Меркель нарочно сделала ставку на «политически непривлекательного» Армина Лашета, чтобы замаскировать свои поражения.

На вопрос о том, будет ли бывший глава МИД Польши скучать или плакать по Меркель, он ответил следующее: «Естественно, нет. Всё время мы питали надежду на то, что Меркель, в которой где-то на четверть течёт польская кровь, будет более чутко относиться к польским вопросам. Ну что ж, этой чуткости у неё не было, это я могу сказать как человек, который работал в нескольких правительствах. Я видел, как функционирует Меркель, которая, конечно, с улыбкой Джоконды твёрдо говорила нет по всем нашим вопросам», — рассказал он.

В интервью Ващиковский объяснил, что разногласия между Польшей и Германией постоянны, более того, их можно найти в любых областях. Германия не оказала никакой поддержки Польше в плане обеспечения национальной безопасности и проведения соответствующего политического курса в отношении России и Украины. Он указал на трения в энергетических, экономических и климатических вопросах и полное несогласие по вопросу беженцев. По его мнению, Меркель также полностью разделяет немецкую точку зрения в плане исторического взгляда на Вторую мировую войну.





«Главными иконами, однако, останутся газопровод «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», судьба которых решилась во время её правления, поэтому Меркель не имеет никакого права утверждать, что она не оказала никакого влияния. Она его оказала, она стремилась к достижению этих соглашений с Россией. За время её правления политика российско-германского кондоминиума ковалась в отношении всей нашей части Европы, а особенно Польши», — добавил он.

В беседе он также напомнил о странном поведении Ангелы Меркель по отношению к Дональду Туску, которое поляки запомнят надолго. «Он проводил крайне пронемецкий политический курс, совершенно противоречащий польским интересам, за что впоследствии и был награждён не только медалями и отличиями, но и очень прибыльной должностью в Европе. Следовательно, мы не будем плакать по госпоже Меркель, хотя это вовсе и не значит, что её преемники будут лучше неё», — резюмировал бывший министр в интервью Do Rzeczy.