Польский эксперт: новое правительство Германии изберёт более жёсткий курс в отношении Китая и России

Китай и Россия выступают не только одними из главных торговых партнёров для Германии, но и её основными мировыми конкурентами, говорит эксперт из Центра восточных исследований Анна Квятковская. В беседе с Польским агентом печати она объясняет, что новое правительство Германии будет стремиться сохранить и укрепить свою роль лидера ЕС, потому что в одиночку она будет не в состоянии занять достойное её место на международной арене.

Не зная состав коалиции и имена ключевых политиков, сложно детально говорить о будущем внешнеполитического курса нового правительства Германии. Однако вне зависимости от того, какая в итоге коалиция сформирует новое правительство Германии, она точно будет стремиться укрепить международную роль ЕС и сохранить лидерскую позицию самой Германии, говорит Польскому агенству печати эксперт из Центра восточных исследований Анна Квятковская

В беседе аналитик сообщает, что на сегодняшний день наиболее вероятная коалиция — это СДПГ, зелёные и либеральная СвДП. «Все эти три партии, но также и христианские демократы заявляют о своём стремлении к повышению значения роли как самой Германии, так и всего ЕС на международной арене», — пояснила она.

Квятковская рискует полагать, что на подходе новое поколение политиков. Оно хочет превратить ЕС в глобального игрока, который сможет противостоять таким вызовам, как растущая роль Китая, агрессивная позиция России, изменение климата и трансформация энергетики. Более того, по её мнению, Германия прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что она недостаточно большая для того, чтобы соперничать на глобальной сцене в одиночку. Именно по этой причине она перенесла свои амбиции в европейский контекст и возложила их на ЕС.

Она также обращает внимание на то, что как СДПГ, так и зелёные и СвДП выступают за то, чтобы решения, касающиеся международной политики, на форуме ЕС принимались большинством голосов без сохранения права вето. Немецкие политики уверены, что отказ от вето хорошо скажется на работе ЕС и поможет ему быть более эффективным в глобальной конкуренции.