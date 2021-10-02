DWN: «этой зимой Европе не поможет» — глава Uniper о сертификации «Северного потока — 2»

До конца года «Северный поток — 2» не получит разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на главу немецкого энергетического концерна Uniper Клауса-Дитера Маубаха. По его словам, в 2021 году трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, уже не сможет помочь Европе с нормализацией цен на голубое топливо. Также он отверг домыслы, что Россия как-то связана с повышением его стоимости.

В немецком энергетическом концерне Uniper полагают, что в этом году «Северный поток — 2» не получит разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Насколько мне известно, сертификация трубопровода в любом случае затянется настолько, что этой зимой он нам помочь не сможет», — заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах. Дело в том, что сейчас голубого топлива в ЕС мало и оно очень дорогое. Трубопровод, идущий по дну Балтийского моря, мог бы помочь в нормализации цен, поясняет немецкое издание.

Россия завершила строительство 1230 км газопровода несколько недель назад. Его оператор Nord Stream 2 AG подал в Федеральное сетевое агентство Германии запрос на сертификацию. Вынесенное решение немецкой организации также нужно будет согласовать с Еврокомиссией. Uniper — это финансовый партнёр «Северного потока — 2», а также один из главных клиентов «Газпрома».

Маубах также отверг домыслы, что Россия как-то связана с повышением стоимости газа на европейском рынке: «Все договоры, которые у нас есть с российским концерном «Газпром», выполняются». Впрочем, он отметил, что русские могли поставлять дополнительные объёмы голубого топлива, чтобы помочь Европе: «По этому поводу идут большие дискуссии: есть ли у них такая возможность или они не хотят этого делать». Сам Маубах отказался давать какую-либо оценку происходящему.

Впрочем, глава Uniper отметил, что по сравнению с прошлым годом запасы в газовых хранилищах России не такие большие, как в прошлом году. То же самое касается Германии, но это не единственный фактор, влияющий на рост цен. Скачок стоимости спровоцировало также сокращение добычи голубого топлива в самой Европе. При этом корабли с сжиженным природным газом чаще отправляются в сторону Азии, например в Японию или Корею, где цены на энергоресурсы ещё выше.

Маубах также рассказал о будущем тепловых электростанций Uniper, которые находятся в России. По его словам, в рамках программы по сокращению выбросов диоксида углерода их деятельность также будет ограничена. Но в какой степени, пока неизвестно. Глава Uniper не исключает возможности модернизации объектов и их перевода на выработку возобновляемых источников энергии или же просто продажи.