ПН: в «Нафтогазе» считают, что «Северный поток — 2» оставит Украину без транзита газа
Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» может прекратить транзит газа в Европу через Украину после запуска «Северного потока — 2». При этом компания продолжит выполнять условия контракта. Как передаёт «Перший незалежний», Витренко напомнил, что транзитный контракт с Россией содержит требование: «качай или плати». После запуска «Северного потока — 2» российская компания может перенаправить прокачиваемый через Украину объём газа в новый трубопровод и при этом продолжит платить за использование украинской ГТС.
«То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объёмов транзита с запуском «Северного потока — 2» может и не быть», — уточнил Витренко.
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