Das Erste: в ЕС призывают бороться с зависимостью от российского газа, но бороться нечем

Некоторые страны ЕС считают, что рост цен на европейском газовом рынке связан с трубопроводом «Северный поток — 2» и желанием Кремля добиться его быстрой сертификации, сообщает Das Erste. Никаких неопровержимых доказательств этому нет, тем не менее на саммите европейских министров транспорта и энергетики в Словении речь зашла о снижении газовой зависимости от России. Однако, как выяснилось, необходимых для этого инструментов у Брюсселя нет, отмечает немецкий телеканал.

Стоимость природного газа на европейском рынке растёт и растёт, из-за чего в ЕС опасаются ценового шока, сообщает Das Erste. С середины года стоимость голубого топлива выросла в среднем почти в три раза. Эксперты предупреждают, что этот тренд может сохраниться и зимой возникнет критическая ситуация с энергопоставками.

Частные потребители электроэнергии и промышленность уже сейчас ощущают на себе последствия роста цен. К примеру, в Италии плата за газ выросла на 30%, во Франции — на 10%. Чтобы найти способ остановить существующий тренд, в Словении встретились министры транспорта и энергетики стран ЕС. На саммите представитель Греции заявил о том, что наступил мировой энергетический кризис. Своё беспокойство по поводу происходящего выразила и Германия.

Однако возникает вопрос: «Чем вызвано такое резкое повышение стоимости газа и как можно его сдержать?» Энергетические предприятия и институты, изучающие рынок, говорят, что рост связан с тем, что на фоне ослабления пандемии на мировом рынке растёт спрос, но не растёт предложение. К тому же после прошлой холодной зимы в Европе опустели газовые хранилища. По данным холдинга Gas Infrastructure Europe, резервуары заполнены только на две третьих.

Но многим не хватает такого объяснения, продолжает Das Erste. Особенно восточноевропейским государствам, которые убеждены в том, что с происходящим как-то связан процесс сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Страны Прибалтики и Польша считают, что Европа попадает в слишком большую газовую зависимость от России.

Варшава обвинила Москву в том, что она искусственно сокращает свои энергопоставки в Европу, чтобы оказать давление на ЕС и вынудить его к быстрому вводу в эксплуатацию газопровода. В Европарламенте есть люди, которые не исключают, что такое возможно, но неопровержимых доказательств у них нет. Кремль же все обвинения отвергает. В Еврокомиссии также говорят, что ничего об этом не знают. В будущем через «Северный поток — 2» в Европу будет поставляться 55 млрд кубометров газа в год, отмечает немецкий телеканал, что составляет существенную часть от общего объёма потребляемого европейцами газа, а именно 380 млрд кубометров.

На саммите в Словении член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, заявила, что развитие сферы возобновляемых источников энергии позволит Европе стать независимее от импорта, подразумевая в первую очередь российский импорт. Также она сказала, что у ЕС якобы есть необходимые инструменты для урегулирования ситуации с ценами на газовом рынке. Но, когда её попросили назвать что-то конкретное, она не смогла ничего ответить и только посоветовала европейским странам помогать семьям с низким достатком и компенсировать часть их расходов на электроэнергию. Франция, к примеру, уже сейчас сдерживает рост цен с помощью субсидий, но, как показывает опыт, у этого метода также есть свои ограничения.