Die Welt: кандидат в канцлеры от зелёных раскритиковала Берлин за мягкость в отношениях с Москвой

Германия должна вести более жёсткий курс в отношении таких стран, как Россия и Китай, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналена Бербок в интервью для Die Welt. По словам Бербок, нельзя одновременно вводить против России санкции и при этом поддерживать такие проекты, как «Северный поток — 2».

В своём интервью для Die Welt кандидат в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналена Бербок высказалась за более жёсткий курс в отношении России и Китая. «Германии нужен настоящий прорыв — не только в области экологии и правового государства, но и в области внешней политики», — приводит издание слова Бербок.

По словам Бербок, в последние годы было видно, как отсутствие внешнеполитической инициативы со стороны Берлина вредит Европе. «Пробелы, оставленные Европой и немецким правительством в последние годы, были заполнены авторитарными странами, такими как Россия и Китай», — заявила политик.

Кандидат от зелёных отметила, что в вопросе с Китаем немецкое правительство смешало вопросы безопасности и экономики. В частности, Бербок сильно раскритиковала Ангелу Меркель за проталкивание недавнего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР: по её мнению, Германия должна оставаться с Китаем в рамках диалога, но при этом показывать Пекину свою твёрдость. Также Бербок отметила, что пользующиеся государственной поддержкой китайские компании не могут иметь свободного доступа на европейский рынок.

Бербок также подвергла жёсткой критике нынешний курс немецкого правительства по отношению к России. Она заявила, что газопровод «Северный поток — 2» очевидно «запланирован вопреки интересам наших европейских соседей». По словам Бербок, нельзя с одной стороны вводить против России санкции, а с другой — поддерживать важнейший для Кремля проект. При этом Бербок ещё раз подкрепила свою позицию по поводу Украины, заявив, что Германия не должна поставлять Киеву летальное оружие.