Interia: Меркель разогнала чёрные тучи над «Северным потоком — 2» и преподнесла его России в качестве прощального подарка

Если бы не Ангела Меркель, которая на финишной прямой своей политической карьеры договорилась с США, будущее «Северного потока — 2» могло быть совершенно иным, пишет польская журналистка Моника Борковская. На портале Interia она обращает внимание на традицию тесных экономических отношений между Германией и Россией, а также на водородный союз, который в будущем может открыть ещё одну главу российской-немецкой дружбы.

Экономическое сотрудничество между Германией и Россией имеет давние традиции, и ни одна из сторон не хочет этого менять, поэтому Ангела Меркель, которая всегда выступала за тесные контакты с Россией, преподнесла ей в связи со своим уходом щедрый подарок в виде противоречивого для всего мира газопровода «Северный поток — 2», пишет на портале Interia польская журналистка Моника Борковская.

Российско-немецкий газопровод критиковали прежде всего страны Прибалтики, Польша и Украина. Они прямо называли его политическим проектом, ведь благодаря «Северному потоку — 2» «Газпром» сможет отказаться от доставки газа на Запад через транзитные страны, тем самым лишив их дополнительных доходов. Если в случае Польши они не играют особой роли, то для Украины это станет болезненным ударом по бюджету. Критики проекта обращают также внимание на то, что в результате запуска газопровода зависимость ЕС от российского газа лишь увеличится. Более того, рост объёмов закупки газа самой Германией будет гарантировать постоянные поступления в бюджет России, политические действия которой по-разному трактуются в мире, рассказывает автор.

Однако со временем дело дошло до того, что «Газпром» стал открыто говорить не только о риске задержек, но и вообще о риске незавершения инвестиции. «Я считаю, что подчёркивание риска незавершения строительства газопровода должно было стать элементом давления на Германию, сигналом о том, что санкции становятся всё более жёсткими и срочно необходимо действовать», — заявил в беседе с порталом Interia польский эксперт Шимон Кардащ.

В статье Борковская напоминает, что вопреки всем голосам, даже с немецкой политической сцены, Ангела Меркель непреклонно утверждала, что газопровод «Северный поток — 2» — вовсе не двусторонний, а европейский проект. Затем канцлер Германии подчеркнула, что её позиция в отношении «Северного потока — 2» не изменилась, а Германия не намерена отказываться от завершения строительства газопровода.

Армин Лашет также разделил позицию Ангелы Меркель, которая выразила свою готовность обсудить неотложный вопрос с самой Америкой. Во время правления Дональда Трампа об этом не было и речи, однако приход к власти Джо Байдена открыл возможность прорыва в этом вопросе. В результате договорённость была достигнута в июле, Германия обязалась создать «зелёный фонд» для Украины, обеспечить её энергетическую безопасность, а также оставила за собой возможность введения в отношении России санкции, если она попытается злоупотребить своим энергетическим преимуществом над Украиной.

Одновременно Меркель прилагала всевозможные усилия для улучшения отношений между Россией и другими странами ЕС. Она стремилась организовать встречу лидеров ЕС с Владимиром Путиным. В июне этого года она подчёркивала, что конфликты лучше всего урегулируются путём диалога, как было даже в период холодной войны. Однако в итоге инициатива Германии не увенчалась успехом, на её пути встали Польша, Прибалтика, Швеция и Нидерланды.

По мнению журналистки, личность бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера тоже сыграла решающую роль. «Мы должны воспринимать Россию не как противника, а как потенциального партнёра… Россия должна развивать свою собственную идентичность и экономическую мощь… Если мы приостановим реализацию проекта, мы отпилим ветку, на которой сидим», — объяснял он. Именно благодаря решимости Германии строительство газопровода «Северный поток — 2», «над которым всегда нависали чёрные тучи», было завершено, пишет Борковская.

«Однако что будет, когда в связи с климатической политикой, главным проводником которой выступает Германия, газ отойдёт на задний план?» — задаётся вопросом автор. Россия и Германия уже всё продумали — они рассматривают вопрос развития сотрудничества в области водородных технологий, что, безусловно, продлит жизнь газовой инфраструктуры. «Северный поток — 2» сможет пересылать газ с добавлением 5—7% водорода. Германия заинтересована в водородных технологиях, которые должны стать одним из ключевых решений в стремлении достижения климатической нейтральности к 2050 году. Германия рассчитывает удовлетворить спрос на водород из собственных источников в размере лишь 15—30%, поэтому ей необходимо будет искать поставщиков, а среди них скорее всего будет отведено специальное место России.





«Для Москвы это большой шанс. В будущем спрос на российскую нефть и газ резко упадёт. Водородный союз сможет гарантировать дальнейшее долгосрочное сотрудничество с Германией. Уже сегодня говорится о том, что Россия может выступить в качестве экспортёра и соинвестора в развитии инфраструктуры, а Германия — в качестве поставщика и импортёра технологий. Это может открыть новую главу в российско-немецких отношениях», — резюмирует на портале Interia польская журналистка Моника Борковская.