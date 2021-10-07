Bloomberg: Меркель подтвердила, что Россия выполняет контракты на поставку газа в Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла обвинения в адрес Москвы в попытках использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу, сообщает Bloomberg. Немецкий лидер отметила, что Россия соблюдает контрактные обязательства по поставкам газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, опровергнув обвинения в адрес российского лидера Владимира Путина в попытках манипулировать газовым рынком, сообщает Bloomberg.

«Насколько мне известно, нет заказов, по которым Россия сказала бы: мы не будем его вам доставлять, и уж точно не будем доставлять по украинскому трубопроводу. Россия может поставлять газ только на основе договорных отношений, а не просто так», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС — Западные Балканы.

Как напоминает новостное агентство, в сентябре более 40 депутатов Европейского парламента обратились к Еврокомиссии с призывом расследовать роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе. Евродепутаты сочли действия российской энергетической компании «преднамеренной попыткой использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу».

В то время как лидеры Франции, Испании и других стран ЕС призывают Брюссель принять срочные меры для решения проблемы резкого скачка цен на газ, которые в первой половине дня в среду выросли на 40%, Меркель придерживается более сдержанной позиции.

По итогам саммита в Словении Меркель отметила, что европейцы за последние годы «привыкли к низким ценам на энергоносители». Однако, по её словам, цены были настолько низкими, что США пришлось сократить добычу сланцевого газа, так как она не окупалась.

«Сейчас спрос снова растёт, и нам придётся очень внимательно следить за этим», — добавила канцлер.

Bloomberg полагает, что подобную позицию Меркель можно объяснить тем, что, в отличие от многих других европейских лидеров, она не будет вновь баллотироваться на роль главы государства. Ещё одной причиной, по которой не стоит возлагать вину за рост цен на газ на Россию, агентство называет тот факт, что канцлер поддержала строительство «спорного» газопровода «Северный поток — 2», несмотря на возражения США и большинства стран Европейского союза.

В среду во время совещания по вопросам энергетики Путин заявил, что «Газпром» отправит в Европу через Украину больше газа, чем предусмотрено контрактом в этом году. Слова российского лидера привели к падению цен на газ после роста на 40%.