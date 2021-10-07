Independent: Путин вернул Лондонскую биржу к стабильности

Лондонская биржа начала работу в среду с того, что цены на газ взлетели почти на 40%. Однако вернуться к прежним значениям им помогло заявление Владимира Путина, который пообещал, что Россия увеличит предложение газа для Европы, пишет The Independent.

В среду индекс Лондонской биржи закончил день небольшим повышением и благодарить за это можно Владимира Путина, пишет британская газета The Independent.

Началось всё с того, что утром в среду цены на газ достигли отметки ₤400, то есть выросли почти на 40% по сравнению со вторником. Но потом российский президент дал понять, что, возможно, увеличит поставки газа в Европу, и тогда цены откатились назад до уровня начала недели. В итоге к закрытию Лондонской биржи газовые фьючерсы торговались на уровне ₤275.

«Сегодня после обеда новости о том, что Россия увеличит предложение газа, немного успокоила нервы на рынке и помогла сбалансировать рекордные скачки цен, но бизнес обеспокоен, и инвесторы тоже», — отметил в беседе с изданием финансовый аналитик Дэнни Хьюсон.

По его словам, даже при таких ценах некоторым секторам, зависимым от энергетики, придётся просто выживать на протяжении зимних месяцев. А тем, кому это удастся, ещё нужно будет перераспределить издержки по всей системе.

Но в итоге платить за всё будет конечный потребитель, «а для некоторых потребителей сегодняшний день был столь же нежелательным, как сэндвич с яйцом в переполненном поезде», отметил аналитик в интервью об The Independent.