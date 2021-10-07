Independent: Путин вернул Лондонскую биржу к стабильности

Лондонская биржа начала работу в среду с того, что цены на газ взлетели почти на 40%. Однако вернуться к прежним значениям им помогло заявление Владимира Путина, который пообещал, что Россия увеличит предложение газа для Европы, пишет The Independent.
В среду индекс Лондонской биржи закончил день небольшим повышением и благодарить за это можно Владимира Путина, пишет британская газета The Independent.
Началось всё с того, что утром в среду цены на газ достигли отметки ₤400, то есть выросли почти на 40% по сравнению со вторником. Но потом российский президент дал понять, что, возможно, увеличит поставки газа в Европу, и тогда цены откатились назад до уровня начала недели. В итоге к закрытию Лондонской биржи газовые фьючерсы торговались на уровне ₤275.
«Сегодня после обеда новости о том, что Россия увеличит предложение газа, немного успокоила нервы на рынке и помогла сбалансировать рекордные скачки цен, но бизнес обеспокоен, и инвесторы тоже», — отметил в беседе с изданием финансовый аналитик Дэнни Хьюсон.
По его словам, даже при таких ценах некоторым секторам, зависимым от энергетики, придётся просто выживать на протяжении зимних месяцев. А тем, кому это удастся, ещё нужно будет перераспределить издержки по всей системе.
Но в итоге платить за всё будет конечный потребитель, «а для некоторых потребителей сегодняшний день был столь же нежелательным, как сэндвич с яйцом в переполненном поезде», отметил аналитик в интервью об The Independent.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации главы государства Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения российского лидера.
Юный болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов прокомментировал поступок бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, который отдал ему серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы поделился мнением о шансах команды на плей-офф.
Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Локомотива» от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» перед матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем» получил серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал новость, согласно которой для выступления на территории США иностранным спортсменам теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.