Das Erste: газ впервые наполнил трубы «Северного потока — 2» в рамках пробного запуска

Газ по «Северному потоку — 2» может потечь в Европу уже в октябре, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Практически все разрешения на работу газопровода уже получены, но у критиков остаются сомнения в политическом аспекте проекта. Тем не менее первый пробный запуск газа в трубы уже состоялся — проведение этой процедуры необходимо, прежде чем начинать масштабные поставки.

«Северный поток — 2» может быть введён в эксплуатацию ещё в этом году, отмечает Das Erste. Как сообщает немецкий телеканал, по газопроводу впервые был пущен газ — в качестве испытания работы. Между тем, политические споры вокруг газопровода не утихают.

По трубам «Северного потока — 2» впервые пошёл газ. В компании Nord Stream AG сообщили, что наполнение первого участка газопровода началось. Такое первое пробное заполнение необходимо провести прежде, чем можно будет переходить к транспортировке газа. На втором участке газопровода ведётся подготовка к тестовому запуску. Однако о том, когда точно планируется ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию, в компании не рассказали.

Эксперты считают, что газ из России по дну Балтийского моря может потечь в Мекленбург — Переднюю Померанию уже в октябре. Ещё до конца года «Газпром» хочет перекачать через «Северный поток — 2» 5,6 млрд кубометров газа.

Министерство энергетики Мекленбурга — Передней Померании сообщило, что ему представлены все необходимые документы для запуска работы газопровода. До недавнего времени недоставало независимой экспертизы по герметичности газопровода, но теперь этот вопрос решён. Ответственное ведомство в Дании также сообщило, что все условия для запуска участка газопровода выполнены.

Миллиардный проект должен ещё пройти процедуру сертифицирования Федеральным сетевым агентством Германии. Речь идёт о том, чтобы в соответствии с директивой ЕС признать Nord Stream AG независимой компанией, эксплуатирующей транспортную сеть. Если Nord Stream AG начнёт поставлять газ до вынесения решения, ведомство в Бонне сможет начать процесс по наложению денежного штрафа за несоблюдение установленного порядка и обязать компанию заплатить. Принять решение по этому вопросу ведомство должно до начала января.

Власти Германии потребовали от Nord Stream AG ясности в том, что касается последующих действий. Федеральное сетевое агентство Германии настаивает на том, чтобы компания выдала справку и при необходимости представила доказательства того, что в рамках эксплуатации газопровода будут выполняться все условия регулировщика. В особенности это касается вопросов свободного и лишённого дискриминации доступа к сети, а также интеграции связующих газопроводов в сеть немецкого рынка. Причина этого в том, что нельзя исключать, что газопровод вскоре может быть запущен.

Как напоминает Das Erste, газопровод российского концерна «Газпром» протяжённостью 1230 км был завершён 10 сентября. Проект наполовину финансировался «Газпромом», наполовину — пятью западными инвесторами: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell. Инвесторам он обошёлся более чем в €10 млрд.

Ежегодно по газопроводу должны поставляться из России в Германию и другие страны Европы по 55 млрд кубометров газа. По оценкам, этими объёмами газа можно обеспечить энергоснабжение для 26 млн семей.

Строительство газопровода было замедлено, в первую очередь, из-за сопротивления со стороны США, которые грозили санкциями и вводили их. Изначально планировалось завершить строительство ещё в 2019 году. Критики проекта полагают, что Россия может использовать «Северный поток — 2» в геополитических целях, потому что благодаря ему она становится более независимой от Украины как важной страны газового транзита.

По заявлениям российского правительства, запуск газопровода может способствовать ослаблению напряжённости на газовом рынке Европы. Международное энергетическое агентство недавно призвало Россию поставлять больше природного газа в Европу, чтобы сгладить нынешний дефицит запасов и тем самым устранить продолжающееся повышение цен. С начала года оптовые цены на природный газ выросли больше чем в три раза, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.