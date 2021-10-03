NYT: сенатор Круз мешает назначениям Байдена в попытке сорвать «Северный поток — 2» и заработать политические очки

Госдепартамент США столкнулся с «кадровым кризисом». Сенатор-республиканец Тед Круз блокирует кандидатов Белого дома на дипломатические должности, мотивируя это тем, что Джо Байден не принимает санкции против «Северного потока — 2». При этом, по мнению коллег-демократов, техасского законодателя интересует не столько блокировка российского энергетического проекта, сколько собственные президентские амбиции, пишет The New York Times.

Обычно приезд нового посла США в Мексику — рутинное дело. Но для действующей американской администрации это событие стало заметной победой.

11 августа после одобрения его кандидатуры в сенате Кен Салазар стал первым послом Джо Байдена, прибывшим в иностранную столицу. И к настоящему моменту последним, пишет The New York Times.

«Ожесточённая борьба» с сенатором Тедом Крузом из-за российского газопровода «Северный поток — 2» привела к тому, что в Белом доме называют «кадровым кризисом». Техасский республиканец задерживает назначение десятков кандидатов Госдепартамента, в том числе 59 потенциальных послов, и обещает продолжить свой бойкот, отмечает издание.

Демократы называют действия Круза злоупотреблением и последним примером «подрыва политических норм в Вашингтоне». Они также говорят, что сенатор ставит под угрозу национальную безопасность страны, поскольку с его подачи в этой сфере оказались заполнены только четверть ключевых должностей.

Круз не может полностью заблокировать номинантов Байдена в Госдепартамент, но он значительно замедлил процесс, выступая против традиционной практики сената утверждать не вызывающие споры кандидатуры «единогласно». Его тактика приводит к тому, что законодателям приходится тратить много времени на рассмотрение каждого соискателя в ущерб другим приоритетным вопросам, включая программу президента о внутренних расходах.

Круз и его союзники настаивают, что он занимает принципиальную позицию по «Северному потоку — 2». Этот газопровод уже давно вызывает у сенатора большой интерес, обращает внимание The New York Times.

В середине мая Байден снял санкции конгресса в отношении проекта, который, по мнению критиков, предоставит Владимиру Путину рычаги воздействия на европейскую энергетическую безопасность и нанесёт удар по союзнику Вашингтона Украине. В то же время «Северный поток — 2» является выгодным для Германии. Поэтому американский президент, сославшись на то, что газопровод почти завершён и его практически невозможно остановить, решил уделить первостепенное внимание отношениям с Берлином и избежать возможного противостояния с канцлером Ангелой Меркель или её будущим преемником, поясняет издание.

Когда это произошло, Круз обвинил администрацию Байдена в «проявлении слабости» по отношению к России. С тех пор он использовал правила сената, чтобы превратить даже рутинные голосования об одобрении кандидатов в многочасовые процедуры.

«Президент Байден настоял на том, чтобы преподнести выгодный России многомиллиардный подарок, тем самым нанеся ущерб Америке и интересам нашей национальной безопасности», — заявил Круз в зале заседаний сената в августе. «Я ясно дал понять каждому чиновнику Госдепартамента, каждому кандидату на должность в Госдепартаменте, что я буду откладывать их подтверждение до тех пор, пока администрация Байдена не станет соблюдать закон, не остановит этот трубопровод и не наложит санкции», — добавил он.

Круз и другие республиканцы говорят, что Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций требует, чтобы Байден наказал Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2». Сенаторы объясняют свою позицию тем, что в отчёте самой администрации компанию обвиняли в том, что она способствовала «мошенническим» транзакциям.

Но демократы считают, что даже если Круз руководствуется в этом деле принципами, его реакция «безрассудна и совершенно несоразмерна». Они подозревают, что дело не столько в самом недовольстве сенатора «Северным потоком — 2», сколько в его стремлении заработать политические очки перед президентскими выборами 2024 года. Некоторые оппоненты также отмечают, что техасец имеет определённый интерес в отмене иностранного энергетического проекта, который конкурирует с нефтегазовой промышленностью его родного штата.

Круз уже предложил администрации Байдена сделку: введите санкции против Nord Stream 2 AG, а затем, если хотите, откажитесь от них. Эти шаги автоматически приведут к голосованию в конгрессе по вопросу о возможной блокировке решения Байдена, которое президент, скорее всего, выиграет, но это создаст нежелательный отвлекающий фактор для Белого дома и предвыборную платформу для самого Круза.

Пресс-секретарь Круза Дэйв Васкес заявил, что сенатор «трудился изо дня в день, чтобы выработать и продвинуть компромиссные решения» по этому вопросу. Он добавил, что администрация Байдена «может добиться одобрения своих кандидатов уже завтра, если просто применит» в отношении Nord Stream 2 AG Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Но даже при таком развитии событий Круз обещает прекратить тянуть время с назначением только карьерных дипломатов, которые претендуют на ту или иную должность в Госдепартаменте. Иными словами, он собирается и дальше чинить препятствия политическим назначенцам.

Впрочем, Круз — не единственная причина, по которой почти все должности послов и многие другие посты в Госдепартаменте продолжают пустовать. Белый дом при Байдене не спешил предлагать кандидатуры внешнеполитических деятелей, чем рассердил даже своих однопартийцев. Но если техасский сенатор не отступит, могут пройти месяцы, прежде чем американский президент получит возможность назначить своих представителей в Пекине, Иерусалиме, Каире и Берлине, а также на важных политических постах в Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию.

Примечательно, что у Круза уже появился подражатель. Сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули поклялся блокировать всех кандидатов в органы национальной безопасности из-за действий администрации Байдена в Афганистане. Он уверят, что не передумает до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан не уйдут в отставку.

По мнению сенатора Кристофера Мёрфи, шансы того, что Байден изменит свой курс в отношении «Северного потока — 2», который был завершён, но ещё не запущен, являются «отрицательными». И даже если Белому дому всё же удастся сладить с Крузом, останется Хоули.

Поэтому в качестве решения проблемы демократ Боб Менендес предложил лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру созывать верхнюю палату конгресса в выходные. В результате законодателям придётся тратить уикенды на обсуждение предложенных администрацией кандидатур.

«Тед Круз и Джош Хоули не несут ответственности за какие-либо последствия, — рассуждает Менендес. — Но когда сенаторам придётся проводить здесь выходные, чтобы голосовать только по тем вопросам, которые проходят при одобрении подавляющего большинства обеих партий, то, я думаю, им придётся ощутить давление коллег».