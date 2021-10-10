Le Figaro: Путин откроет вентиль, чтобы продлить жизнь «курице, которая несёт золотые яйца»

Владимир Путин заявил, что Россия подумает об увеличении поставок газа в Европу, в которой на фоне большого спроса резко подскочили цены на газ. С одной стороны, высокие цены выгодны России, но с другой — они могут привести к тому, что Европа перейдёт на возобновляемые источники энергии и спрос на российский газ в долгосрочной перспективе упадёт. А этого Путин не хотел бы допустить, пишет Le Figaro.

«Это практически магическая сила», — пишет Le Figaro. Однажды один твит президента Дональда Трампа заставил упасть цены на нефть, а теперь обещания Владимира Путина подумать об увеличении предложения газа смягчили невиданный скачок цен на него.

Как отмечает автор статьи, с начала сентября цена на газ на спотовом рынке выросла больше чем вдвое. Причиной тому стало очень резкое восстановление спроса на фоне возрождения экономики. Россию обвинили в том, что она намеренно держит свой вентиль закрытым, чтобы цены выросли и чтобы тем самым разрекламировать свой новый трубопровод «Северный поток — 2». Он уже готов к работе, ждёт лишь зелёного света от немецких властей.

Москва заверяет, что не имеет к этому отношения и, наоборот, указывает на ошибку европейцев. По её версии, ошибка заключается в том, что Европа отказывается от долгосрочных контрактов на газ, которые преобладали ещё с советских времён. Для России такие контракты гарантировали стабильные доходы на десятилетия вперёд, а значит, и инвестиции. А для её клиентов, включая Францию, гарантировали газ по стабильным ценам.

Но Еврокомиссия с 2005 года пытается либерализировать этот рынок, сделав ставку на гибкость и пытаясь уйти от таких долгосрочных контрактов. И хотя Европа старается диверсифицировать поставщиков, «Газпром» в итоге лишь укрепил свои позиции: в 2020 году он обеспечил 37% потребности европейских стран в газе.

Но вернуться к долгосрочным контрактам — не такое уж простое решение, предупреждает автор статьи. Сегодня подавляющее большинство контрактов индексируются с оглядкой на спотовые цены, так что не гарантируют фиксированной цены. А спотовые цены зависят напрямую от соотношения спроса и предложения в краткосрочной перспективе.

Так что если Россия и увеличит предложение, то продавать этот газ она будет по спотовым ценам. С другой стороны, раз предложение увеличится, то и цены автоматически должны снизиться.

Другой вопрос, отмечает автор статьи, есть ли у «Газпрома» возможность увеличить предложение. У других поставщиков европейского газа избытка в нём нет, но по поводу России эксперты расходятся во мнениях. Одни говорят, что впереди холодная русская зима и «Газпрому» нечем нарастить экспорт. Другие подсчитали, что у России может быть в запасе порядка 37 млрд кубометров газа, что составляет около 8% годового потребления Европы.

Ещё один вопрос, который интересует экспертов, заключается в том, заинтересован ли Кремль открывать вентиль. В краткосрочной перспективе высокие цены на газ позволят «Газпрому» повысить прибыль, а на этих доходах зиждется российская экономика. Но автор статьи предупреждает, что это обоюдоострый меч. В долгосрочной перспективе высокие цены на нефть заставят европейцев скорее провести реформу энергетики и больше электроэнергии получать из возобновляемых источников, которые станут экономически выгоднее по сравнению с дорогим газом.

«Так что продолжительность жизни российской курицы, которая несёт золотые яйца, сократится. Владимир Путин, который сам уже 20 лет очень пристально следит за энергетической политикой своей страны, лучше, чем кто-либо, знает этот расклад», — пишет Le Figaro.