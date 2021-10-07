FP: Европу настиг «энергетический кризис» — теперь он угрожает и США

Энергетический кризис, который стал шоком для всей Европы, может ударить и по США, так как Америка проводит примерно такую же энергетическую политику, как и её партнёры за океаном, пишет Foreign Policy. В частности, как отмечает журнал, США — как и Европа — пытаются развивать зелёную экономику, поднимая спрос на энергию, однако мало что делают для его удовлетворения.

Энергетический кризис, которому сопутствовали рекордно высокие цены на энергоносители, перебои с поставками и электроснабжением, затронул практически все уголки земного шара. При этом многие богатейшие страны мира и штаты США столкнулись с серьёзными трудностями в деле обеспечения стабильного электроснабжения своего населения, пишет Foreign Policy.

Этот энергетический кризис — первый за несколько последних десятилетий — стал для многих настоящим шоком: люди, по всей видимости, забыли, как проблемы с энергией отражаются на всех основных сферах жизни — экономике, нацбезопасности, экологии и здравоохранении. Учитывая, что всё производство строится на энергии, её стабильное предложение — это ключ к экономическому процветанию, в то время как траты, связанные с электричеством, являются основной статьёй расходов каждой семьи, из-за чего рост цен на энергоносители особенно сильно бьёт по беднейшим слоям населения. «Энергетическая безопасность должна считаться элементом национальной безопасности, ответственность за которую должны нести правительства», — подчёркивает журнал.

Особенно остро нынешний энергетический кризис ощущается в Европе. Цены на природный газ, уголь и электроэнергию резко выросли, что привело к протестам по поводу счетов за электроэнергию, нехватке бензина в Великобритании и опасениям насчёт приближающейся — и очень холодной — зимы.

Пример Европы может быть весьма поучителен для других стран — ведь ни один другой континент не вкладывал столько денег и не предпринимал таких политических усилий для того, чтобы восстановить свои рынки энергоносителей. «И всё же нет другого такого места, где провалы в этой сфере были бы серьёзнее. Как же Европа довела себя до энергетического кризиса и какие уроки из этого могут извлечь другие страны?» — задаётся вопросом Foreign Policy.

Когда речь заходит об энергетических проблемах Европы, в них винят либо возобновляемые источники энергии, либо ископаемое топливо — в зависимости от точки зрения конкретного человека. Критики возобновляемых источников энергии указывают на то, что они зависят от непредсказуемой погоды, в то время как их сторонники напоминают о нестабильных ценах на ископаемое топливо и снижение объёмов российского импорта.

В реальности же провалы европейской энергетической политики по своей сути куда более сложны и имеют весьма отдалённое отношение к спорам вокруг возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива. Энергетическая безопасность требует выверенного баланса рыночных сил, технологий, политики и геополитики. Истина заключается в том, что нынешнему энергетическому кризису поспособствовали как рыночная идеология правых, так и подавление рынка левыми.

Рассмотрим, как устроены энергетические рынки Европы. В рамках либерализации торговли энергоносителями ЕС призвал своих членов перейти на спотовые контракты на поставки газа, вместо того чтобы договариваться с поставщиками — в том числе и с «Газпромом» — о фиксированных долгосрочных ценах. Такой подход основан скорее на рыночной идеологии, чем на тщательном анализе, призванном гарантировать постоянные поставки по не слишком высоким ценам.

Подобная политика привела к нескольким негативным последствиям. Во-первых, ставка на спотовые рынки с их ежедневными взлётами и падениями позволила России активнее влиять на цены на газ. Кроме того, отказ от контрактов с фиксированной ценой снижает вероятность стабильных поставок. Добыча газа и строительство трубопроводов — это очень дорогое дело, что отбивает у многих производителей охоту инвестировать в поставки газа Европе, что увеличивает рыночное влияние России. Одним из факторов нынешнего кризиса является нежелание России наращивать поставки газа в Европу, подчёркивает издание.

При меньших объёмах поставок газа по трубопроводам Европе приходится полагаться на импорт более дорогого СПГ, где она конкурирует с Восточной Азией, которая привыкла платить за топливо куда больше, чем Европа. Иными словами, в периоды высокого спроса Европа вынуждена платить за дополнительные поставки больше, чем могла бы, если бы у неё были собственные региональные поставщики.

Но в то время как ЕС формально полагается на рынок, он зачастую подчиняет его своим политическим устремлениям. Учитывая, что европейские правительства стремятся нарастить долю возобновляемых источников энергии, коммунальщикам не разрешают делать выбор в пользу более выгодных в экономическом плане энергоносителей.

При этом учитывая, что основные возобновляемые источники энергии сильно зависят от погоды, коммунальные компании должны располагать второй резервной электросетью, работающей на газе или угле, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение. Содержание подобных простаивающих резервных мощностей, естественно, влетает в копеечку. При этом за всё это платят не производители возобновляемой энергии, а энергокомпании, которые перекладывают эти расходы на население. В результате в ответ на растущие цены ряд правительств просто ввели новые потолки цен, полностью отказавшись от каких-либо рыночных принципов.

Европа также не определилась, как она собирается справляться со скачками спроса на энергию, например во время холодов. Дело в том, что, по какой бы цене ни отпускались энергоносители, это не приведёт к её перемещению на другой рынок в условиях, когда для этого надо будет лишить света собственное население. Подобное уже было во время холодной зимы 2010 года, когда некоторые европейские правительства проигнорировали свои обязательства по транзиту газа, так как тогда замерзали их граждане. Эта проблема может ещё больше усугубить энергетический кризис в Европе.

Между тем, хотя Европа и инвестирует триллионы долларов в возобновляемые источники энергии, она пренебрегла вложениями в свою электрическую сеть. Для стабильной энергетики нужна мощная инфраструктура и системы резервирования, которые частный рынок сам по себе обеспечить не в состоянии. Правительствам здесь необходимо либо требовать создания подобных механизмов от поставщиков, либо заняться этим самим.

И, наконец, Европа совсем забыла о такой вещи, как энергетическая геополитика. В прошлом ЕС в значительной мере укрепил свою энергобезопасность, когда построил сеть газопроводов на всей территории блока и активно продвигал новые проекты по поставкам энергоносителей из других источников. Такие шаги укрепляли энергобезопасность Европы и били по монополии России.

Однако теперь энергополитика стала составной частью политики климатической. Хотя совсем рядом с Европой не так давно обнаружили новые крупные месторождения газа, европейские лидеры поддались давлению активистов и не стали разрабатывать эти источники. При этом кампания по систематическому закрытию АЭС привела к исчезновению надёжного и стабильного источника чистой энергии, став таким образом одним из главных факторов нынешнего энергетического кризиса.

«Пойдут ли Соединённые Штаты по тому же пути и столкнутся ли вскоре с энергетическим кризисом европейского типа? США и Европа во многом похожи, и февральский кризис с электричеством в Техасе вкупе с веерными отключениями в Калифорнии дают некоторое представление о том, что может нас ждать впереди», — отмечает журнал.

Впервые за последнее время Вашингтон, судя по всему, также игнорирует энергетическую геополитику. Как и в случае с Европой, администрация Байдена включила энергополитику в рамки своей политики в сфере климата. При этом администрация тормозит наращивание объёмов добычи нефти и газа в постпандемийный период. Однако если Вашингтон продолжит сдерживать внутреннее производство энергоносителей, мир вернётся к энергетической геополитике 1970-х годов, когда цены и поставки контролировал ОПЕК. Это принесёт мало пользы климату и экологии, но геополитических проблем станет куда больше.

Администрация Байдена также отменила несколько проектов по строительству трубопроводов, которые могли бы повысить энергобезопасность страны. Такая политика касается в особенности газа, так как высокий мировой спрос на СПГ, вероятно, будет покрываться за счёт роста экспорта СПГ за границу, что приведёт к повышению цен для американской промышленности и потребителей.

В этом контексте было бы разумно делать ставку на диверсификацию источников энергии, однако США в целом настаивают на переводе транспортного и других секторов в электрическое русло. По этой причине крупнейшие энергетические рынки США уже испытывают системные проблемы с электроснабжением, в то время как Вашингтон продолжает стимулировать на него спрос.

«Соединённые Штаты — и другие страны по всему миру — должны внимательно изучить провальную энергополитику Европы и расценить нынешний энергетический кризис как предупреждение и попытаться не скатиться по тому же пути. Хотя частные компании и могут производить, передавать и продавать энергию, когда гаснет свет, общественность обращается за решением к правительству. Но ни одно правительство — ни в Европе, ни в США, ни где бы то ни было ещё — не сможет успешно реализовывать любые свои стратегии без стабильного и доступного потока энергии», — подытоживает Foreign Policy.