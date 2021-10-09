Independent: рекордные цены на газ грозят британским заводам временной остановкой

Стремительный рост цен на энергоресурсы может привести к временному закрытию британских заводов, сообщает The Independent. Причём речь идёт не о горстке финансово уязвимых предприятий, а о крупных компаниях в энергоёмких отраслях промышленности. Ситуацию также усугубляют дефицит рабочей силы в ключевых сферах логистики и увеличение расходов на перевозку, отмечает британское издание.

На фоне стремительного роста цен на электричество и газ сталелитейным, керамическим и химическим заводам в Великобритании грозит временная приостановка производства, сообщает The Independent. В связи с этим главы промышленных компаний собираются встретиться с британским министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенгом и рассказать ему о том сильном воздействии, которое оказал на их работу нынешний энергетический кризис.

И речь не идёт о горстке финансово уязвимых компаний, отмечает британское издание. Крупные предприятия в энергоёмких отраслях промышленности — несмотря на хороший баланс — также оказались под большим давлением. Для них расходы на хеджирование в начале следующего года вырастут в пять раз по сравнению с прошлым, отмечает The Independent.

Ситуацию также усугубляют дефицит рабочей силы в ключевых сферах логистики и увеличение расходов на перевозку. Британские власти заверили предпринимателей, что они уже ввели широкий спектр мер, чтобы высокие цены на энергоносители не оказывали сильного влияния на промышленное производство и другие секторы экономики. В частности, правительство сократило для компаний плату за транспортировку газа. Но предприятия рассчитывают на более щедрую поддержку, которую бизнесу, к примеру, оказали в Италии и Франции.

Представитель британской компании UK Steel предостерёг британские власти от бездействия. Он сказал, что происходящее может привести к сокращению заработных плат: «Сейчас мы переживаем энергетический кризис. Если правительство ничего не сделает, завтра у нас будет стальной кризис». При этом, по его словам, пострадают рабочие места не только в этой отрасли, но и в других секторах британской экономики.