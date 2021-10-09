Sky News: из-за нехватки водителей грузовиков британские фермеры выливают десятки тысяч литров молока

Как рассказал Sky News владелец одной из молочных ферм в Великобритании, за последние два месяца ему пришлось избавиться от 40 тыс. литров молока. Проблема заключается в нехватке водителей грузовиков — продукцию некому забрать. По мнению канала, это отражает масштабы кризиса на трудовом рынке страны, и некоторые опасаются, что такая ситуация лишь «верхушка айсберга».

Владельцы молочных ферм в Великобритании утверждают, что им приходится выливать десятки тысяч литров молока, поскольку в стране наблюдается нехватка водителей грузовиков и их продукцию попросту некому перевозить, сообщает Sky News. Некоторые опасаются, что такая ситуация лишь «верхушка айсберга».

Заводчик молочного скота в четвёртом поколении из центральной части страны пожаловался, что за последние два месяца ему пришлось избавиться от 40 тыс. литров молока, потому что за ним никто не мог приехать. «Это неприятно, эмоционально тяжело, когда ты подготавливаешь молоко и в итоге от него приходится избавляться», — поделился фермер, который попросил не называть его имя из опасений испортить отношения с подрядчиками.

Как рассказал владелец молочного хозяйства, начиная с августа ему пришлось выбросить уже четыре партии. За 45 лет его ферма так поступала всего два или три раза — из-за плохой погоды.

Чтобы не потерять всю продукцию, некоторые коллеги собеседника Sky News прибегают к услугам мелких компаний, которые скупают молоко по более низким ценам и занимаются транспортировкой самостоятельно.

Как обращает внимание канал, в прошлом году в Соединённом Королевстве было произведено в общей сложности 15,3 млрд литров молока. По этим данным нетрудно спрогнозировать, что уничтожение целых партий продукции и его перепродажа по более низким ценам вскоре отразится и на обычных потребителях.

По словам Sky News, эта ситуация также показывает масштабы проблем на трудовом рынке Великобритании, накладывающихся на кризис нехватки бензина. Как напоминает британский канал, местным фермерам уже пришлось забить сотни здоровых свиней из-за недостатка рабочих рук.

«Не думаю, что перебои в глобальных цепочках поставок успели снова прекратиться после пандемии, и нехватка водителей грузовых автомобилей тоже оказывает существенное влияние», — комментирует председатель Королевской ассоциации британских молочных фермеров Питер Алвис. По его словам, ситуация с уничтожением поставок ограничивается пока лишь несколькими инцидентами, но более точные данные получить трудно.

Роб Хантхэтч руководит одной из компаний, которые занимаются «спасением» молока. Он выкупает продукцию за полцены и подвергает её створаживанию — это одна из первых стадий в производстве сыра. Как рассказывает британец, обычно у него есть всего пара часов, чтобы забрать молоко после звонка фермера. Если продукцию никто не забирает, её уничтожают. В сентябре только в одном графстве Чешир Хантхэтч сумел «спасти» 160 тыс. литров молока — на 100 тыс. больше, чем в августе. Однако ещё 80 тыс. литров на этот раз вывезти не удалось.

«Мне кажется, это только верхушка айсберга. Думаю, станет ещё хуже — зимой, если будет снег, грузовые перевозки станут ещё медленнее, это ещё сильнее повлияет на ситуацию», — полагает бизнесмен.

Как добавляет Sky News, сбыт молока не единственная проблема, с которой столкнулись сейчас владельцы молочных ферм в Великобритании. Как заявил фермер Генри Блоксэм из графства Стаффордшир, за три недели цены на удобрения для пастбищ выросли на 150%, а цена на бензин за последнюю неделю выросла на 10 пенсов за литр.