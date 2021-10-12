BFM TV: «мёрзнем, но не включаем радиатор» — французам всё труднее оплачивать счета за отопление

По данным недавнего исследования, 60% французов уменьшили отопление в своих домах, чтобы снизить счета за потребление энергии, сообщает ВFM TV. Как поясняет сайт телеканала, причина в росте цен на энергоносители, который беспокоит французов как никогда. 20% французов сообщают, что страдали от холода в своих домах в течение как минимум 24 часов — в основном, по финансовым причинам.

26-летняя Летиция только что переехала со своим сыном и спутником жизни в небольшую квартиру, которая оборудована только электрическими обогревателями, рассказывает BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, девушка пока не включала три маленьких радиатора в своём жилище, предпочитая спасаться ночью от холода с помощью свитеров и одеял. «Даже собака ночью замерзает и дрожит», — уверяет Летиция, которая, однако, не хотела бы включать отопление до середины ноября.

Как поясняет издание, причина в росте цен на энергоносители, который беспокоит французов как никогда. Как показало последнее исследование Государственного уполномоченного органа по энергетике, 60% французов уменьшили отопление в своих домах, чтобы снизить счета за потребление энергии — это на 7% больше, чем в прошлом году. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет: почти половина из них сообщает о проблемах с оплатой счетов за потребление энергии.

Ещё более тревожный показатель: 20% французов сообщают, что страдали от холода в своих домах в течение как минимум 24 часов — в основном, по финансовым причинам. Таких стало на 6% больше, чем в прошлом году. 79% опрошенных заявили, что счета за электроэнергию сегодня составляют значительную часть их жилищных расходов

Даже несмотря на то, что и Летиция, и её спутник работают, они беспокоятся, что не смогут оплачивать счета за электроэнергию: «Мы платим 150 евро каждый месяц без отопления, а как только мы включим его, счёт резко подскочит. Мы работаем, чтобы иметь возможность жить по минимуму: иметь крышу над головой, есть, насчёт остального поживём — увидим», — сетует молодая женщина.

Как и Летиция, многие семьи сталкиваются с проблемами из-за роста цен на энергоносители, отмечает издание. «Французы всё больше беспокоятся об оплате своих счетов за потребление энергии и испытывают всё большие трудности с их оплатой», — говорит генеральный директор Государственного уполномоченного органа по энергетике Фредерика Ферио. В ведомстве опасаются возможного увеличения количества просроченных платежей по окончании «зимнего перемирия», которое продлится с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.