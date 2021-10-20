CNBC о «Северном потоке — 2»: самый противоречивый газопровод в мире, о котором все говорят

Повышение цен на энергоносители в ЕС привлекло дополнительное внимание к «спорному» проекту «Северный поток — 2». В то время как некоторые страны рассматривают всё ещё не запущенный трубопровод как возможность решить топливный кризис, другие опасаются, что он усилит зависимость блока от России, пишет CNBC.

Удалённый, тихий, но богатый энергией. Именно здесь, в прибрежном районе Любмина на севере Германии, находится приёмный терминал «самого противоречивого газопровода в мире» — «Северного потока — 2», который проходит из России по Балтийскому морю, минуя Украину и Польшу, пишет CNBC.

Строительство трубопровода, «о котором все говорят», уже завершилось. Но ему ещё только предстоит получить одобрение регулирующих органов, прежде чем он сможет начать поставлять в ЕС 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, отмечает телеканал. Впрочем, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель уверен: разрешение немецких чиновников для проекта — это лишь вопрос времени.

Тем не менее это не такая простая задача в условиях обострения геополитической напряжённости. Некоторые в ЕС категорически против «Северного потока — 2» и его запуска. «Мы хотим вырваться из этой [российской энергетической] зависимости», — заявил CNBC датский депутат Европарламента Мортен Петерсен.

«Северный поток — 2» затрагивает различные геополитические аспекты. С одной стороны, США постоянно выступают против трубопровода, заявляя, что он увеличивает зависимость Европы от России. С другой, администрация президента Джо Байдена «делает недостаточно», чтобы остановить проект, за что подверается критике со стороны обеих партий конгресса.

Между тем Европа уже покупает большую часть природного газа у Москвы. По данным Евростата, в 2020 году доля российского газа составляла около 43% от общего объёма голубого топлива, которое импортировалось в блок за этот период.

Польша и Украина выступают против трубопровода, ссылаясь на соображения энергетической безопасности. В Киеве беспокоятся, что «Северный поток — 2» может привести к уменьшению поставок газа по украинским трубам и, следовательно, к снижению доходов его «болезненной экономики». Кроме того, по словам критиков, проект несовместим с европейскими климатическими целями и, скорее всего, усилит экономическое и политическое влияние Москвы в регионе.

Защитники «Северного потока — 2» утверждают, что противодействие США трубопроводу объясняется их желанием продавать больше собственного сжиженного природного газа в Европу. Следовательно, Вашингтон рассматривает проект как препятствие для своих коммерческих интересов, отмечает телеканал.

Для Путина и многих немецких политиков «Северный поток — 2» — не более чем деловая сделка. В недавнем интервью CNBC российский президент заявил, что проект является «чисто коммерческим» и представляет собой эффективный способ поставки газа в Европу.

«Северный поток — 2» действительно предлагает более короткий маршрут транспортировки газа в Европу, чем украинские трубопроводы. Кроме того, проект является более современным, поэтому его обслуживание обходится дешевле, подчёркивается в статье.

Споры о «Северном потоке — 2» привлекли ещё больше внимания в последние недели на фоне стремительного роста цен на энергоносители по всей Европе. Это повышение оказывает давление на домохозяйства и может в конечном итоге сорвать экономический подъём, который наметился в последние месяцы, поэтому лидеры ЕС вынуждены принимать меры по смягчению последствий.

Путин заверил, что его страна может увеличить поставки газа для ЕС, если об этом попросят участники блока. При этом президент отверг предположения, что Кремль использует энергию в качестве оружия против Европы.

Но ЕС не знает, что делать дальше. Увеличение импорта газа из России может дать некоторое краткосрочное облегчение, но возникают сложные вопросы о планах на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В блоке предпринимают меры, чтобы сократить выбросы углекислого газа до нуля в ближайшие годы, и из этого проистекает вопрос: какой вид энергобаланса хотят получить страны ЕС. В то время как некоторые рассматривают природный газ как переходное топливо, другие утверждают, что энергетическая независимость является наиболее важным аспектом, поэтому продвигают АЭС и альтернативные зелёные источники, обращает внимание CNBC.