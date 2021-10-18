N-TV: газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе

Китай сейчас скупает весь доступный на мировом рынке сжиженный природный газ, чтобы накопить запасы энергии на зиму, сообщает N-TV. Пекин и Вашингтон находятся в шаге от подписания многомиллиардной сделки на поставку в Поднебесную американского СПГ. Если она состоится, это станет проблемой для Европы и спровоцирует очередной скачок цен на европейском энергетическом рынке, объясняет немецкий телеканал.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортёрами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в Поднебесную сжиженного природного газа, сообщает N-TV. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года. К спешке вынуждает мировой энергетический кризис и стремительный рост цен на электричество, объясняет немецкий телеканал.
КНР скупает сейчас весь СПГ на мировом рынке, чтобы накопить запасы энергии на зиму. Дело в том, что в стране истощаются запасы угля. Из-за торгового конфликта с Австралией поставки этого ископаемого ресурса в Поднебесную сократились. Рост цен на газ, а также регулярные отключения электричества вызвали у китайцев беспокойство по поводу надёжности энергоснабжения. Всё это и привело к активизации переговоров с американской стороной, хотя диалог был запущен ещё в начале года.
На пике торговой войны США с Китаем ещё при президенте Дональде Трампе поставки американского СПГ в Поднебесную практически остановились, напоминает немецкий телеканал. В этом же году КНР потеснила Японию с позиции лидера по закупкам сжиженного природного газа и может закрепить за собой первое место. Рост цен на голубое топливо вынуждает Пекин к заключению долгосрочных контрактов. Стоимость газа в Азии в 2021 году увеличилась более чем в пять раз, отмечает N-TV.
Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь её газовые хранилища также недостаточно полны. В прошедшие месяцы цены на энергоресурсы стремительно взлетели. Осенью и зимой они продолжат расти. Если американские танкеры поплывут в Азию, а не в Европу, это приведёт к очередному скачку стоимости газа.
Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, продолжает немецкий телеканал. К примеру, увеличить поставки голубого топлива через уже имеющиеся трубопроводы, но, судя по всему, экспортные возможности Москвы ограничены. Её собственные газовые хранилища также до сих пор не заполнены, а добыча голубого топлива уже достигла максимума. Впрочем, некоторые политики в ЕС считают, что Кремль умышленно провоцирует рост цен на энергоносители в Европе, чтобы добиться сертификации «Северного потока — 2». Они утверждают, что Россия не только намеренно отказывается покрывать растущий спрос в Европе, но и даже сокращает собственную добычу. В «Газпроме» все эти обвинения отвергают.
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