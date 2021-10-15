RND: Евросоюз и Египет создадут единую энергосеть, чтобы снизить зависимость от России

Египет, Греция и Кипр планируют объединить свои электросети с помощью 1400-километрового подводного электрического кабеля, сообщает RND. В четверг министры энергетики Греции и Египта подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Планируется, что после завершения прокладки высоковольтной линии постоянного тока производимая Египтом электроэнергия будет поставляться через Кипр в Грецию, а затем в Евросоюз. По мнению греческих экспертов, создание единой энергосети сократит зависимость ЕС от России.

Египет, Греция и Кипр планируют создать единую энергосеть. В четверг в Афинах министры энергетики Греции и Египта подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании между двумя странами, сообщает RND.

Соглашение подразумевает прокладку 1400-километрового подводного электрического кабеля по дну Средиземного моря. Как заявило правительство Греции, после завершения прокладки высоковольтной линии постоянного тока производимая Египтом электроэнергия будет поставляться ​​через Кипр в Грецию, откуда пойдёт на европейский единый рынок. По информации кипрского государственного телеканала, Кипр подпишет документ в пятницу.

По оценкам греческих экспертов в области энергетики, этот проект важен как для окружающей среды, так и для независимости Европы от поставок энергоносителей из России. Ранее власти Египта заявили о намерении начать активное строительство солнечных электростанций для продажи энергии в Европу. Кроме того, Египет обладает большими запасами природного газа и может использовать его для производства электроэнергии. Крупные газовые месторождения расположены у побережья портового города Александрия.

По данным греческих СМИ, объединение электросетей может быть завершено к 2023 году. Как сообщает греческая государственная телерадиокомпания, оператор проекта EuroAfrica Interconnector намерен получить финансовую поддержку со стороны ЕС. Экономисты ожидают, что его реализация обойдётся в €2,5 млрд.

В Восточном Средиземноморье уже ведутся работы над строительством ещё одной подводной линии электропередачи, по которой производимая Израилем электроэнергия будет поступать через Кипр в Грецию, а затем и европейским потребителям. Предполагается, что проект будет завершён к 2023 году. На строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока между Израилем и Грецией Евросоюз выделил €647 млн, пишет RND.