Forbes: выбираться из болота проблем Украине придётся самой — Вашингтон отодвинул её на второй план
Спустя семь лет после того, как Россия присоединила Крым и начались боевые действия в Донбассе, украинское государство и весь деловой класс этой страны сидят в болоте проблем настолько глубоко и прочно, что выбраться из этой трясины самостоятельно им вряд ли под силу. Как пишет Forbes, США уже отодвинули Украину на второй план, от России помощи тоже ждать не стоит, однако злейший враг Украины сегодня — это сами украинцы.
Нет сомнений, пишет издание, что президента Владимира Зеленского избрали, чтобы всё это исправить. Однако этот слуга народа в реальной жизни оказался совсем не таким, как его киношный персонаж. Рейтинги одобрения его партии сегодня ниже 30%, у самого Зеленского они ненамного выше. Кроме того, имя Зеленского недавно оказалось в списках «Досье Пандоры», которое составил Международный консорциум журналистов-расследователей.
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