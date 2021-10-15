Forbes: выбираться из болота проблем Украине придётся самой — Вашингтон отодвинул её на второй план

Сегодня украинское государство и весь деловой класс этой страны сидят в болоте проблем настолько глубоко и прочно, что выбраться из этой трясины самостоятельно им вряд ли под силу. Как пишет Forbes, помощи Киеву, похоже, ждать неоткуда: США уже отодвинули Украину на второй план, а из-за коррупции страна в ближайшие годы вряд ли станет привлекательным рынком для инвесторов, вкладывающих средства в развивающиеся экономики.

Спустя семь лет после того, как Россия присоединила Крым и начались боевые действия в Донбассе, украинское государство и весь деловой класс этой страны сидят в болоте проблем настолько глубоко и прочно, что выбраться из этой трясины самостоятельно им вряд ли под силу. Как пишет Forbes, США уже отодвинули Украину на второй план, от России помощи тоже ждать не стоит, однако злейший враг Украины сегодня — это сами украинцы.

Нет сомнений, пишет издание, что президента Владимира Зеленского избрали, чтобы всё это исправить. Однако этот слуга народа в реальной жизни оказался совсем не таким, как его киношный персонаж. Рейтинги одобрения его партии сегодня ниже 30%, у самого Зеленского они ненамного выше. Кроме того, имя Зеленского недавно оказалось в списках «Досье Пандоры», которое составил Международный консорциум журналистов-расследователей.

«Досье Пандоры» не сулит Украине ничего хорошего, а репутацию Зеленского оно явно подпортило. Как сказал один вашингтонский аналитик, попросивший не называть его имя, «Украина — это Саудовская Аравия, но не по нефти, а по коррупции», — пишет автор материала.

Украине, продолжает он, трудно развивать экономику, поскольку в ней преобладают все те же старые персонажи. Эти деятели любят лупцевать друг друга и уничтожать своих врагов. Заниматься там коммерцией становится опасно.

Помимо этого, в банковской системе Украины есть множество просроченных кредитов, а Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития, от которых Киев получает финансирование, беспокоят политические риски и проблемы финансовой прозрачности. Поэтому Украина в ближайшие годы вряд ли станет привлекательным рынком для инвесторов, вкладывающих средства в развивающиеся экономики.

«Запад вряд ли станет выручать Украину финансовой помощью и иностранными инвестициями. У администрации Байдена неслыханные трудности внутри страны: хаотичный, неорганизованный уход из Афганистана, рост инфляции, сбои в цепочках поставок, очередное превышение лимита государственного долга, тупиковая ситуация с законом о бюджетных ассигнованиях. В этих условиях у Белого дома просто нет времени заниматься украинскими проблемами. Это плохо для «Слуги народа», а также для перспектив иностранного бизнеса на Украине, который надеялся, что она станет самой крупной и самой лучшей постсоветской страной для вложения инвестиций», — заключает автор Forbes.