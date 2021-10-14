Обозреватель: Европа требует от Украины лес — иначе не предоставит помощь

В обмен на €600 млн транша макрофинансовой помощи Украина может отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в Европейский союз, считает журналист Юрий Винничук. Как передаёт «Обозреватель», Винничук добавил, что Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе и требует лес-кругляк в значительно больших объёмах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты.

Украина может отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в Европейский союз в обмен на €600 млн транша макрофинансовой помощи. Как пишет «Обозреватель», об этом рассказал журналист Юрий Винничук со ссылкой на совместное заявление, которое подписали Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите «Украина — ЕС» 12 октября.

По словам журналиста, Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе и требует лес-кругляк в значительно больших масштабах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты. Поэтому ЕС ещё в 2019 году инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путём арбитражного разбирательства. Тогда был направлен запрос о создании Арбитражной группы.

«В декабря 2020 года Арбитражная группа представила своё решение. Признали, что мораторий был несовместим с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. А чтобы Украина сняла запрет на экспорт леса, ЕС привязал это решение к выделению макрофинансовой помощи», — напомнил журналист.

«Первый транш Украина получила в декабря 2020 года без конкретных условий, а заявление о втором прозвучало на саммите 12 октября. Теперь уже он был привязан к ряду условий, среди которых успешное сотрудничество с МВФ, судебная реформа и мораторий на экспорт леса.

Вместе с этим в совместное заявление Украины и ЕС во время саммита вписали пункт об урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы. Той Арбитражной группы, которая признала, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации», — рассказал Винничук.

В то же время журналист отметил, что сейчас сложно сказать, помог ли Украине мораторий, ведь вырубка Карпат продолжается и контрабанда леса следует в ЕС.

«Однако стоит констатировать, что пока ЕС относится к Украине как к сырьевой базе, Союз ограничивает экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью. В то же время на Украину из ЕС поставляется только продукция с добавленной стоимостью», — написал он.

Винничук также напомнил, что запрет экспорта леса-кругляка продолжается в Украине с 2015 года. В то же время на ЕС приходилось 70% экспорта, а вдоль границы были построены деревообрабатывающие заводы, ориентированные на сырьё из украинских Карпат.

«Страны ЕС импортировали лес как сырьё с Украины и изготавливали из него у себя мебель, паркет, ламинат. То есть продукт с добавленной стоимостью, производство которого создаёт больше рабочих мест и налогов. В то же время спрос со стороны деревообрабатывающих компаний из ЕС стимулировал заготовителей опустошать украинские Карпаты», — напомнил журналист.

Он добавил, что после запрета экспорта кругляк вывозился контрабандой под видом дров.