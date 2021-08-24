Daily Mail: лесные пожары выбросили в атмосферу 4,7 гигатонны углекислого газа — больше, чем весь Евросоюз

Бушующие на планете лесные пожары высвободили в атмосферу 4,7 гигатонны углекислого газа, сообщает Daily Mail со ссылкой на службу мониторинга атмосферы «Коперник». Эта цифра намного превысила выбросы в атмосферу всех стран Евросоюза, отмечает британский таблоид. При этом ситуация может даже усугубиться, поскольку до окончания «сезона пожаров» ещё далеко.

Лесные пожары, бушующие по всей планете в этом году, выбросили в атмосферу рекордное количество углекислого газа — «основного ингредиента» парниковых газов, способствующих изменению климата, пишет Daily Mail.



Согласно данным, которые были собраны старшим научным сотрудником европейской службы мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS) Марком Паррингтоном, по состоянию на 16 августа пожары высвободили 4,7 гигатонны углекислого газа.



Для сравнения, по данным центра политики Международного энергетического агентства, 27 стран-членов Европейского союза в 2021 году произвели 2,7 гигатонны CO2.



Ситуация при этом всё ещё может ухудшиться. Так, сезон лесных пожаров в Северной Калифорнии традиционно не заканчивается до октября, а в последние годы вообще затягивался до декабря.

Однако стремительный рост уровня CO2 в этом году во многом связан с более чем 190 лесными пожарами, которые опустошили некоторые части Сибири.



Как сообщили в НАСА, по состоянию на начало августа 505 мегатонн углекислого газа было выброшено в атмосферу над отдалённой республикой Саха (Якутия), причём в этом регионе до конца сезона пожаров осталось ещё несколько недель. Для сравнения в 2020 году там было выброшено в атмосферу 450 мегатонн CO2.



Густой, едкий дым от сотен лесных пожаров теперь простирается на более чем 3 тыс. км с востока на запад и на 4 тыс. км с севера на юг.



Однако дело не ограничивается одними лишь США и Россией: в Южной Европе масштабные пожары вспыхнули в Греции, Италии, Турции, Испании, Португалии и Черногории. На Ближнем Востоке от них сильно пострадали Алжир, Ливан и Тунис.



Паррингтон ранее указывал на то, что только в июле бушующие пожары высвободили около 350 мегатонн углекислого газа — это стало самым высоким ежемесячным показателем с тех пор, как спутники начали анализировать уровень CO2 20 лет назад, пишет Daily Mail.