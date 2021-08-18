France 3: крупнейший пожар во Франции за одну ночь уничтожил 6 тысяч гектаров леса

Первые очаги возгорания появились в департаменте Вар вблизи курорта Сан-Тропе в начале вечера, однако пожар быстро стал неуправляемым: скорость его распространения порой достигала 8 км/ч, передаёт France 3. За ночь он уничтожил 6 тысяч гектаров леса, разрушил десятки домов, а 10 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Уничтоженная в огне вилла и чёрная от пепла земля, тысячи сгоревших гектаров леса. Это самый крупный лесной пожар во Франции этим летом. Хозяева одной из обучающих ферм шокированы масштабами ущерба.

ДЖИНО КОЛАНЕЗИ, хозяин Ranch de la Mène: Вон там у нас был просторный салун из дерева в американском стиле, в котором зимой люди могли погреться, пока мы им готовили еду. Дети веселились, наслаждались понемногу этим местом. Здесь была терраса с жаровней под вековыми дубами, где посетители обедали летом.

Всё произошло очень быстро. С возникновения первых очагов возгорания в начале вечера до вызова пожарных глубокой ночью пожар стал неуправляемым.

ОЧЕВИДЕЦ: Подчистую! Как жарко!

Тысячи человек были экстренно эвакуированы, другие пытались бороться с огнём подручными средствами.

ФРАНЦУЗ: Мы обнаружили очаг, который начал разгораться до того, как смогли помочь пожарные, — потому что они не могут успеть везде, к сожалению. И поэтому мы с помощью подручных средств — цветочных горшков в бассейне — мы залили пепел.

Десятки людей спасаются прямо на пляже, а волонтёры — работники обучающей фермы — отвели в убежище 150 лошадей. Огонь распространяется очень быстро: через несколько часов пожар затронет уже 6 тысяч гектаров.

Десятки домов оказались разрушены, как этот, где остались стоять только стены. С огнём продолжают бороться 900 пожарных, шесть из них пострадали в этом необычайно быстром пожаре. Скорость его распространения порой достигала 8 км/ч.

В целом эвакуировали около 10 тысяч человек. Худшего удалось избежать, однако зародившийся сегодня вечером огонь всё ещё не до конца потушен.