Euronews: «Люцифер» принёс в Европу адскую жару и новый температурный рекорд

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16:59 Голкипер Чужков предположил, что российских гимнасток могли засудить на Олимпиаде Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков прокомментировал скандал с судейством в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

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