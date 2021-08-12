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Euronews: «Люцифер» принёс в Европу адскую жару и новый температурный рекорд
После прихода антициклона «Люцифер» в Италии был установлен новый абсолютный температурный рекорд Европы за всю историю наблюдений: температура на острове Сицилия поднялась почти до +49 градусов. В 15 городах страны объявлен «красный» уровень погодной опасности, из-за жары на юге вновь полыхают лесные пожары. Врачи рекомендуют жителям оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки, передаёт Euronews.

Антициклон «Люцифер» принёс в Италию новую волну жары. В 15 городах, включая Рим, объявлен «красный» уровень погодной опасности, а на юге страны вновь разгорелись лесные пожары.

В среду температура в городе Флоридия на итальянском острове Сицилия достигла +48,8 градуса Цельсия. Это абсолютный максимум, который когда-либо был зафиксирован в Европе. Ранее европейским температурным рекордом считались 48 градусов, зарегистрированные в 1977 году в Афинах.

По прогнозам метеорологов, жара в Италии не спадёт как минимум до 15 августа. Министерство здравоохранения призвало жителей охваченных зноем регионов оставаться дома, ограничить физические нагрузки и пить больше воды. 

Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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