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Euronews: власти Греции не могут справиться с огнём на острове Эвбея и эвакуируют жителей
Второй по величине остров Греции с разных сторон охвачен пожаром, тысячи местных жителей и туристов эвакуируют на материк. Греческие власти признали, что уже не справляются в борьбе со стихией на острове Эвбея из-за нехватки сил и средств, и обратились с призывом о помощи к соседним странам, передаёт Euronews.

Огненное зарево в небе над Эвбеей: пламя пожирает леса второго по величине острова Греции и уничтожает жилые дома. Власти объявили об эвакуации ряда поселений, но многие жители отказываются уезжать. Бок о бок с пожарными, но чаще — в одиночку, подручными средствами они пытаются спасти от огня своё имущество. 

Сильнейшие за последние три десятилетия жара и засуха делают эту задачу практически невыполнимой. Отчаявшись, люди садятся на паром до материка. Переправа работает даже ночью. Остров уже покинули тысячи жителей и отдыхающих, Эвбея — популярное у туристов направление.

Взять под контроль пожар, бушующий здесь с 3 августа, не удаётся. Власти сетуют на нехватку средств и сил.

МУЖЧИНА: Не было никакой помощи! У нас были разбрызгиватели для полей, а не для тушения пожаров — конечно, это не сработало. Прилетели один-два вертолёта, но они мало что сделали. Нас просто бросили на произвол судьбы: не было ни пожарных расчётов, ни транспортных средств, ничего... 

Борьба с огнём идёт и на юге, и на севере острова. Из-за густого дыма авиация вынуждена работать в условиях практически нулевой видимости. Власти признали, что своими силами им не справиться, и обратились за помощью в тушении к соседним странам.

Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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