Euronews: власти Греции не могут справиться с огнём на острове Эвбея и эвакуируют жителей

17:46 Дани Алвес трогательно высказался о Месси после его ухода из «Барселоны» Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал уход из каталонского клуба в ПСЖ аргентинского форварда Лионеля Месси.

17:43 В Челябинской области ожидается жара до +30 °С В Челябинскую область вернётся жаркая погода до +30 °С с 10 августа.

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17:01 США ввели санкции против трёх организаций из России В США внесли в санкционный список российские научно-производственное предприятие «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из-за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

16:54 Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ Президент России Владимир Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран — участниц Содружества независимых государств.

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15:40 Мэр Днепра отреагировал на травлю украинской прыгуньи Магучих после фото с Ласицкене Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал травлю украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на летней Олимпиаде в Токио.

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