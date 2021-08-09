SZ: от Сибири до Калифорнии — лесные пожары бушуют по всему миру

Лесные пожары случаются каждый год, однако эксперты считают, что сейчас они стали более жаркими, частыми и масштабными. Горит не только Средиземноморье: бушующее пламя уничтожает огромные площади по всему миру, от России до США, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. В Сибири огонь наносит колоссальный урон лесам, а в Калифорнии уже выгорело историческое поселение золотоискателей.

Лесные пожары становятся чаще, жарче и масштабнее, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Горит не только Средиземноморье, но и значительные части Сибири и Калифорнии, пожары бушуют по всему миру.

Лесные пожары в России достигают всё более драматического размаха. В субботу власти крупнейшей по площади страны мира сообщали о более чем 250 пожарах общей площадью свыше 3 млн гектар. По данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся в 180 очагах площадью 1,3 млн гектар. Другие пожары в труднодоступных регионах не тушатся, потому что они не создают опасности для людей. От огня страдает, прежде всего, Якутия, расположенная на северо-востоке России.

В одной из якутских деревень сгорело более 30 жилых домов. «Это большое несчастье», — сказал глава Якутии Айсен Николаев. Людей доставили в безопасное место. Огонь стремительно распространялся из-за высокой скорости ветра. Многие поселения оказались под угрозой, в том числе посёлок Сангар с его нефтебазами.

В окрестностях сибирского Красноярска в дыму тонут почти 400 населённых пунктов. По данным Авиалесоохраны, по всей стране проводится более 6700 операций по тушению огня. В республике Мордовия сотни пожарных тушат пламя в природном парке.

России грозит крупнейшая катастрофа с лесными пожарами в этом столетии, отмечает немецкая газета. «Гринпис» насчитал с начала года 14,3 млн гектар выгоревших лесных площадей в России. Антирекорд столетия до сих пор отмечался в 2012 году, когда огонь уничтожил лес на площади 16 млн гектар.

По словам экспертов, это связано с возрастающими изменениями климата. Сезон лесных пожаров удлиняется, засухи случаются чаще и длятся дольше. Защитники природы постоянно жалуются на то, что причина возникновения многих пожаров связана с деятельностью человека. Несмотря на предупреждения об опасности лесных пожаров, многие разжигают костры в сухих лесах и оставляют их без присмотра.

Быстро распространяющийся лесной пожар на севере Калифорнии в значительной степени разрушил историческую местность, продолжает издание. В бывшем городе золотоискателей Гринвилл сгорело не менее 45 зданий, сообщила местная пожарная служба. Лесной пожар «Дикси», начавшийся ещё в середине июля, на прошлой неделе достиг Гринвилла и уничтожил большинство построек в историческом центре города.

Владелец аптеки Кевин Госс рассказал журналистам о том, как выгорел его дом, построенный в 1860 году. Огонь крайне стремительно охватил поселение. «Мы знали, что здесь ничего не спасти», — сказал Госс. В регионе призвали тысячи людей покинуть их дома. Пожар в округе Бьютт к четвергу удалось взять под контроль лишь на 35%. Он уже уничтожил всё на площади свыше 1400 кв.км. Как отмечает издание, никто не погиб.

После сухой и скудной на дожди зимы с незначительным снежным покровом лесные пожары в измученной засухой Калифорнии в этом году начались необычно рано. Леса в штате горят постоянно, однако на этот раз пожары, по словам экспертов, стали более жаркими, частыми и масштабными, заключает Süddeutsche Zeitung.