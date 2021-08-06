Spiegel: в Турции возмущены беспомощностью «отрешённого Эрдогана» в борьбе с пожарами

Действия администрации Реджепа Тайипа Эрдогана по борьбе с разрушительными пожарами на юго-западе Турции подвергаются всё более резкой критике, сообщает Der Spiegel. Как утверждает издание, пострадавшим от пожара гражданам кажется, что «государство бросило их на произвол судьбы»: в качестве гуманитарной помощи Эрдоган забрасывает толпу пакетиками с чаем. В стране нет ни одного исправного пожарного самолёта, что ставит Турцию в зависимость от помощи из-за рубежа.

Солнце уже село, когда мэр турецкого города Миляс Мухаммет Токат попросил о помощи. На заднем плане горел горизонт. «Мы находимся в критической точке», — предупреждает Токат в видео, которое он разместил в интернете. По его словам, для сдерживания огня необходима поддержка с воздуха, пишет Der Spiegel.

Вечер 2 августа: Турция почти неделю борется с разрушительными лесными пожарами. Тем временем вспыхнуло около 150 крупных пожаров, пострадало 30 из 81 провинции — и конца катастрофе всё ещё не видно. Эпицентр пожаров находится на побережье Средиземного моря, в юго-западных турецких провинциях Анталья и Мугла, отмечает издание.

Со временем Токат всё сильнее впадал в отчаяние. 3 августа он написал на своей странице в Twitter: «Было очевидно, что это произойдёт. Я буду плакать от ярости». Только через день пожарные самолёты наконец поднялись в воздух .

Как утверждает издание, лесные пожары на юге страны не редкость. Но таких сильных пожаров, как сейчас, не было с момента начала наблюдений в 2003 году. Людям кажется, что «государство бросило их на произвол судьбы». Президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден признать, что в его стране нет ни одного исправного пожарного самолёта.

Многие эксперты сходятся в том, что пожары усугубляет изменение климата. За последние три года осадков в регионе выпало значительно ниже нормы, что привело к иссушению почвы. Кроме того, распространению пожаров способствуют и усилившиеся ветры.

До настоящего момента администрация Эрдогана почти не принимала мер для борьбы с изменением климата. Турция — единственная страна «Большой двадцатки», не ратифицировавшая Парижское соглашение по климату. В крупномасштабных проектах страны экономические интересы в основном превалируют над размышлениями о проблемах окружающей среды. В апреле Эрдоган представил план действий. Среди прочего в нём отмечается, что Турция стремится к расширению использования возобновляемых источников энергии. Ответственные лица считают, что к 2030 году Турция сможет сократить выбросы парниковых газов на 21%. Однако эта цель не закреплена ни в одном из документов.

В борьбе с пожарами администрация Эрдогана в значительной степени зависит от помощи из-за рубежа. Турция «арендовала» пожарные самолёты в России. Кроме того, самолёты выделили Испания и Хорватия. Поддержка также исходит из Ирана, Азербайджана и Украины.

По всей видимости, пишет издание, в Анкаре воспринимают собственную беспомощность как позор. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал предателями инициаторов кампании #HelpTurkey в социальных сетях: «Так называемая кампания помощи была начата для того, чтобы выставить наше государство недееспособным», — говорится в заявлении. Тем временем в отношении инициаторов кампании уже начала расследование прокуратура. Государственное информационное агентство «Анадолу» сообщило, что кампания проводится для того, чтобы «посеять беспокойство, страх и панику среди населения и подстрекать людей к ненависти и вражде».

Между тем власти подвергаются всё более резкой критике. «Если бы действия предпринимались уже тогда, когда начались первые пожары, у нас не было бы такой масштабной катастрофы, — отмечает владелец отеля в Мармарисе. — Мы сразу связались с Министерством лесного хозяйства. Они пообещали, что вмешаются, но, когда они прибыли, было уже слишком поздно».

Уже в понедельник огонь распространился на лесные холмы за пределами курорта. Пожар пощадил отель с видом на море. У его владельца была возможность наблюдать, как бушуют пожары в окрестностях. По его словам, он был готов эвакуировать отель в любой момент, но пока в этом не было необходимости: «Мы чувствуем себя счастливыми», — подчеркнул он.

В Министерстве лесного хозяйства отвергают обвинения: «Ситуация связана не с неспособностью, а с экстремальными погодными условиями». Как сообщил представитель министерства, некоторые пожары всё ещё не удалось взять под контроль к четвергу отнюдь не из-за отсутствия пожарных самолётов. «Лесные пожары во Флориде продолжаются два месяца, как и в России. Если бы самолёты могли тушить пожары, они бы остановили пожары в этих странах», — подчеркнули в министерстве.

За последние несколько месяцев популярность Эрдогана в Турции значительно упала. Его администрация, как отмечает издание, неспособна взять под контроль экономический кризис, а пандемия коронавируса ещё сильнее усугубила ситуацию. Его реакция на пожар, вероятно, нанесёт президенту ещё больший вред.

Эрдоган кажется «всё более отрешённым». Он пообещал пострадавшим, что государство выстроит новые дома взамен сгоревших. Однако позже в администрации пояснили, что за восстановление домов гражданам придётся в течение 20 лет выплачивать государству кредит. Несколько дней назад выступавший перед пострадавшими Эрдоган бросал в толпу пакетики с чаем. «Пейте чай и уходите», — прокомментировали случившееся разгневанные граждане в социальных сетях.

Как это часто бывает, правительство пытается сдержать кризис путём цензуры в СМИ. Верховный совет радио и телевидения Турции пригрозил телеканалам, сообщающим о пожарах, крупными штрафами.

Тем временем власти представили предполагаемого виновника одного из первых пожаров в районе Манавгате в провинции Анталья. 12-летний мальчик признался в том, что устроил пожар в лесу из-за гнева по поводу неизбежного развода своих родителей.

Ущерб от пожаров пока спрогнозировать сложно. Туристическая отрасль Турции, уже потрясённая пандемией, вероятно, будет испытывать ещё большие трудности, подчёркивает Der Spiegel.

«Здесь всё потеряно. Чтобы возродить зелень, понадобится несколько поколений, — говорит владелец отеля из Мармариса. — Я не увижу новых деревьев на этих холмах, как и мои дети и их дети».