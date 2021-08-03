CNN: «приехали, сфотографировались и уехали» — турки винят власти в нежелании тушить пожары
Турецкие власти приковали к себе пристальное внимание. В то время как пожарные стараются сдержать распространение смертоносных лесных пожаров, охвативших южное побережье страны, жители некоторых деревень пытаются самостоятельно бороться с пламенем.
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