France 3: печальный рекорд — огонь выжег 56 гектаров земли в Греции

Природные пожары в Греции продолжают уничтожать леса и жилые дома, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, на 11-й день пожаров был достигнут довольно печальный рекорд — уничтожено 56 тысяч гектаров земли. Хотя на помощь греческим пожарным прибыли их коллеги из Марселя, пламя по-прежнему не взято под контроль, отмечает корреспондент.

Пламя неумолимо продолжает опустошать остров Эвбея на востоке Греции. Медлить нельзя. Нужно как можно скорее эвакуироваться на этом пароме. Это испытание для 1300 жителей и туристов, особенно для самых пожилых. Они оставляют целую жизнь, не зная, когда смогут вернуться.

На севере Афин эвакуация проходит в более напряжённой обстановке. Вынуждена вмешаться полиция: эта женщина отказывается покидать свой дом. На 11-й день пожаров достигнут довольно печальный рекорд: уничтожено 56 тысяч гектаров. Речь не только о растительности, но и о множестве жилищ. Эта женщина наблюдала, как пламя высотой в 12 метров взяло в осаду и прошло сквозь её дом, который частично был разрушен.

ЖЕНЩИНА: Все жители были в панике и бегали вокруг, пытаясь спасти свои дома — своё единственное имущество. Мы лишились комнаты наших детей, всех наших вещей. Мне не удаётся забыть об этом, воспоминания меня преследуют.

А для жителей района города Дионисос передышка до сих пор не наступила.

МУЖЧИНА: Смотрите, пламя перекинулось на дом! Надеюсь, он пуст!

Дом оказался пуст, и жители спешат, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Но у этой задачи нет конца — опасность появляется со всех сторон.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Пожар охватил вон ту деревню, и пламя выжигает дома. Положение очень трудное. Мы не справимся без авиации, это точно.

Эти марсельские пожарные пришли на помощь 1450 выбившимся из сил греческим спасателям и вступили в долгую битву.

ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛЯ ФОР, пожарный из Марселя: Мы пытаемся отрезать огонь, чтобы он не поднялся к деревне. Поскольку мы контролируем улицу за улицей, мы смогли спасти дома.

Но и для них эта борьба трудна.

ПОЖАРНЫЙ: Ребята, ни у кого нет воды. Поднимаемся, ребята! Не надо подвергать себя опасности!

Тем временем в зонах, которым больше не угрожает огонь, некоторые районы походят на призраки. Огонь уничтожил всё на своём пути.

А сейчас в прямом эфире из Афин снова Альбан Микози. Альбан, похоже, что эти пожары по-прежнему не взяты под контроль.

АЛЬБАН МИКОЗИ, корреспондент France 3: Да, надо отметить, что предстоящая ночь будет определённо решающей. Как вы, вероятно, видите, за моей спиной порывы ветра со скоростью 30—40 километров в час возобновились. Этот ветер нерегулярный, немного капризный, он вносит разлад в работу пожарных. Нужно понимать, что сейчас в небе нет ни пожарных самолётов, ни вертолётов, поскольку уже почти ночь. Теоретически за моей спиной вы можете увидеть: солнце село и над Афинами образовался этакий колпак свинцового тумана. Это облако — пожары, пылающие вокруг города. Вот какова текущая ситуация. Очень трудно сказать, что произойдёт сегодня ночью, но совершенно точно, что для местных жителей это будет ночь, полная тревог.

Дата выхода в эфир 07 августа 2021 года.