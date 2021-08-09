France 3: печальный рекорд — огонь выжег 56 гектаров земли в Греции
Пламя неумолимо продолжает опустошать остров Эвбея на востоке Греции. Медлить нельзя. Нужно как можно скорее эвакуироваться на этом пароме. Это испытание для 1300 жителей и туристов, особенно для самых пожилых. Они оставляют целую жизнь, не зная, когда смогут вернуться.
На севере Афин эвакуация проходит в более напряжённой обстановке. Вынуждена вмешаться полиция: эта женщина отказывается покидать свой дом. На 11-й день пожаров достигнут довольно печальный рекорд: уничтожено 56 тысяч гектаров. Речь не только о растительности, но и о множестве жилищ. Эта женщина наблюдала, как пламя высотой в 12 метров взяло в осаду и прошло сквозь её дом, который частично был разрушен.
ЖЕНЩИНА: Все жители были в панике и бегали вокруг, пытаясь спасти свои дома — своё единственное имущество. Мы лишились комнаты наших детей, всех наших вещей. Мне не удаётся забыть об этом, воспоминания меня преследуют.
А для жителей района города Дионисос передышка до сих пор не наступила.
МУЖЧИНА: Смотрите, пламя перекинулось на дом! Надеюсь, он пуст!
Дом оказался пуст, и жители спешат, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Но у этой задачи нет конца — опасность появляется со всех сторон.
ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Пожар охватил вон ту деревню, и пламя выжигает дома. Положение очень трудное. Мы не справимся без авиации, это точно.
Эти марсельские пожарные пришли на помощь 1450 выбившимся из сил греческим спасателям и вступили в долгую битву.
ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛЯ ФОР, пожарный из Марселя: Мы пытаемся отрезать огонь, чтобы он не поднялся к деревне. Поскольку мы контролируем улицу за улицей, мы смогли спасти дома.
Но и для них эта борьба трудна.
ПОЖАРНЫЙ: Ребята, ни у кого нет воды. Поднимаемся, ребята! Не надо подвергать себя опасности!
Тем временем в зонах, которым больше не угрожает огонь, некоторые районы походят на призраки. Огонь уничтожил всё на своём пути.
А сейчас в прямом эфире из Афин снова Альбан Микози. Альбан, похоже, что эти пожары по-прежнему не взяты под контроль.
АЛЬБАН МИКОЗИ, корреспондент France 3: Да, надо отметить, что предстоящая ночь будет определённо решающей. Как вы, вероятно, видите, за моей спиной порывы ветра со скоростью 30—40 километров в час возобновились. Этот ветер нерегулярный, немного капризный, он вносит разлад в работу пожарных. Нужно понимать, что сейчас в небе нет ни пожарных самолётов, ни вертолётов, поскольку уже почти ночь. Теоретически за моей спиной вы можете увидеть: солнце село и над Афинами образовался этакий колпак свинцового тумана. Это облако — пожары, пылающие вокруг города. Вот какова текущая ситуация. Очень трудно сказать, что произойдёт сегодня ночью, но совершенно точно, что для местных жителей это будет ночь, полная тревог.
Дата выхода в эфир 07 августа 2021 года.