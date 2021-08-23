Independent: дым от лесных пожаров в Северной Америке достиг Европы

Дым от лесных пожаров в Северной Америке преодолел расстояние более чем в 8 тыс. км через Атлантический океан, достигнув территории Европы, передаёт The Independent. Специалисты предупреждают о вреде дыма для здоровья человека, а также указывают на связь дыма от пожаров с ростом заболеваемости COVID-19.

Дым от более чем 100 лесных пожаров, охвативших западное побережье США, и пожаров на территории Канады пересёк Атлантический океан и достиг Европы, сообщает The Independent со ссылкой на европейскую службу мониторинга атмосферы «Коперник».

Спутниковые снимки показали, что дым преодолел расстояние более чем 8 тыс. км и достиг территории Испании и Португалии, а также некоторых районов Франции, Бельгии и Великобритании.

По данным службы, дым, который движется через Атлантический океан в сторону Пиренейского полуострова, приносит с собой большое количество токсичного угарного газа, в связи с чем эксперты предупреждают об опасности его вдыхания. Кроме того, ряд исследований указывают на то, что дым от лесных пожаров усугубляет эпидемиологическую ситуацию, способствуя росту заболеваемости COVID-19.

Считается, что большое количество частиц пыли в воздухе усиливает распространение инфекции, так как она является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния. Более того, по мнению ученых, дым сильно влияет на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию.

Как напоминает The Independent, лесные пожары бушуют практически по всей территории США. Только на западе страны выявили по меньшей мере 100 крупных пожаров, на борьбу с которыми брошены 20 тыс. пожарных.

Самый крупный из них — пожар «Дикси» в Калифорнии, не прекращающийся уже более месяца, — стал крупнейшим в истории штата. Огнём уже уничтожено более 1 тыс. зданий, 630 из которых — жилые дома.

Впрочем, от лесных пожаров пострадали не только Соединённые Штаты, но и Средиземноморье, включая Грецию, Турцию, Испанию и Южную Францию. Также огонь охватил некоторые районы Канады и Сибири.