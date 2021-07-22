Guardian: дым от лесных пожаров сделал Нью-Йорк одним из худших по уровню загрязнения воздуха городов мира

Из-за лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США, Нью-Йорк затянуло дымом, в связи с чем индекс качества воздуха в городе поднялся намного выше безопасного для здоровья человека предела, сообщает The Guardian. Тем не менее ожидается, что уже в ближайшие дни дым сместится в сторону от крупнейшего мегаполиса США.

Нью-Йорк стал одним из городов с самым загрязнённым в мире воздухом, после того как крупнейший американский мегаполис затянуло дымом от лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США в тысячах километров от Нью-Йорка, сообщает The Guardian.

Во вторник уровень загрязнения воздуха увеличился настолько, что Нью-Йорк затмил столицу Перу Лиму и индийскую Калькутту, став первым в мире по этому показателю. В городе чувствуется запах гари, заметна дымка, а солнце приобрело красный оттенок. В среду индекс качества воздуха на Манхэттене составил 157 пунктов, то есть поднялся до красного уровня, при котором здоровье людей находится под угрозой.

Власти штата посоветовали людям в зоне риска — беременным женщинам, пожилым людям или тем, кто страдает от астмы или испытывает проблемы с сердцем, — избегать активной деятельности на открытом воздухе. Однако, как отмечает издание, при таком уровне загрязнения воздуха проблемы с дыханием, жжение в горле и насморк могут появиться и у здоровых людей.

«Не припомню, чтобы я видел что-то подобное. Это беспрецедентно», — поделился впечатлениями профессор экологии из Государственного университета Монклер в Нью-Джерси Джордж Поуп.

Предполагается, что уже в ближайшие дни дым должен сместиться в сторону от Нью-Йорка. Впрочем, от распространения дыма от более чем 80 крупных лесных пожаров на западе США пострадали не только жители Нью-Йорка. Появление дымки и падение качества воздуха заметили также и на востоке США и в Канаде, в таких городах как Филадельфия, Вашингтон, Питтсбург и Торонто.

«К тому времени, когда дым достигает восточной части страны, где он обычно ослабевает, в атмосфере из-за всех этих пожаров его остаётся так много, что он продолжает быть довольно густым», — приводит издание слова специалиста Национальной метеорологической службы Дэвида Лоуренса.

Однако, как отмечает The Guardian, намного хуже ситуация обстоит на западе США, где люди живут в «постоянном страхе и ужасе» не только перед дымом, но и перед огнём. Уже в ближайшие несколько месяцев здесь ожидаются новые масштабные лесные пожары из-за засухи и резкого повышения температуры воздуха, связанных с антропогенным воздействием на изменение климата.