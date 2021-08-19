ABC News: неконтролируемый пожар «Калдор» сравнял с землёй город в Калифорнии

В Калифорнии первый в сезоне пожар «Калдор» вышел из-под контроля и быстро распространяется благодаря сильному ветру, передаёт ABC News. Огонь полностью уничтожил город Гризли-Флэтс, а также рекордные 1,3 млн акров лесного массива, на восстановление которых уйдёт не один десяток лет.

ЛИНДСИ ДЭВИС, ведущая ABC News: Чрезвычайная опасность в Калифорнии: сильные ветра способствуют быстрому распространению пожаров. Новый пожар увеличился втрое всего за 24 часа и заставил эвакуировать население. Наш репортёр Кейна Уитворт ведёт репортаж с противопожарных линий в Северной Калифорнии.

Сейчас пожар «Калдор» вышел из-под контроля, уничтожая дома. К западу от Сакраменто эвакуировали тысячи человек, а город Гризли-Флэтс огонь сравнял с землёй.

КЕЙНА УИТВОРТ, корреспондент ABC News: Там вы видите дом, здесь — ещё один, а вот здесь всё, что осталось — это камин.

Начальная школа уничтожена.

Двое человек пострадали, и их отправили в безопасное место на самолёте, в то время как языки пламени поглощали лес и перепрыгивали через дорогу. Дым поднимался такими горячими и густыми столбами, что пришлось на время посадить самолёты.

Это рекордное начало сезона пожаров в Калифорнии: сгорели уже 1,3 млн акров, что более чем на 50% превышает показатели в это же время в прошлом году.

ТОМ ПОРТЕР, глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты в Калифорнии: Каждый акр в Калифорнии может загореться и когда-нибудь загорится. Просто убедитесь, что вы к этому готовы.

КЕЙНА УИТВОРТ: Этот огонь горит в очень густых лесных массивах. Пожарные службы сообщают, что деревьям нанесён ущерб, который восстановится не за одно поколение. И, Линдси, это далеко не конец: предупреждения о пожарах продлены на завтра.

ЛИНДСИ ДЭВИС: Спасибо Кейне за репортаж.