WION: видно из космоса — спутник запечатлел на снимках дым от лесных пожаров на западе США и Канады
Масштабные пожары в западной части Соединённых Штатов и Канады продолжали испускать дым. Снимки со спутников показывают, как эта дымовая завеса перемещается на восток. Лесные пожары спровоцировали вредоносное загрязнение воздуха на территории вплоть до Нью-Йорка. Люди в расположенных в отдалении от пожаров городах жаловались на воздействие задымлённого воздуха на их глаза, нос и лёгкие.
По данным Национального межведомственного противопожарного центра (National Interagency Fire Center), более 80 масштабных лесных пожаров в 13 западных штатах выжгли территорию площадью порядка 1,3 миллиона акров (≈ 530 тысяч гектаров).
В одной только канадской провинции Британская Колумбия 86 лесных пожаров были классифицированы как «вышедшие из-под контроля».
Самый масштабный пожар в США Bootleg Fire распространился по территории приблизительно в 388 600 акров (≈157 тысяч гектаров). 67 домов были уничтожены и 3400 попали в категорию «под угрозой уничтожения». По оценкам, 2100 человек были эвакуированы или приведены в режим повышенной готовности. В борьбе с лесными пожарами на западе в общей сложности задействовано 19 347 профессионалов.
Дым, исходящий от пожара в Национальном лесу Фремонт-Винема (штат Орегон. — ИноТВ), создал по меньшей мере два пирокумулятивных облака, из-за которых могут образовываться грозовые штормы, инициирующие новые пожары.
Как утверждают эксперты, растущая частота появления лесных пожаров и усиление их интенсивности в большой степени связаны с затянувшейся засухой и всё более длительными периодами аномально высокой температуры, вызванными изменениями климата.
Твит NOAA Satellites: «Сегодня вторник таймлапсов. Эти снимки, сделанные спутником GOES-East, показывают, как дым от лесных пожаров (сероватая дымка на фоне чисто-белых облаков) распространялся по Северной Америке с 15 по 19 июля».
Дата выхода в эфир 22 июля 2021 года.
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