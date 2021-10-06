Spiegel: коррупция виновата — за шесть лет смета на ремонт немецкого парусника «разбухла» в 10 раз

Учебное парусное судно Gorch Fock, знаменитое чередой коррупционных скандалов, наконец, вернулось в родной порт в Киле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. На ремонт парусника ушло почти шесть лет, а расходы вместо €10 млн составили целых €135 млн. При этом защитники природы утверждают: велика вероятность, что при ремонте палубы использовалась древесина реликтовых лесов Мьянмы, вырубка которых незаконна.

Учебное парусное судно Gorch Fock («Горх Фок») вернулось в свой родной порт в Киле. На борту, наряду с экипажем, насчитывающим 120 человек, находилась также министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Несколько десятков парусных лодок и моторных катеров сопровождали трёхмачтовый парусник на пути в Кильский залив. С берега тысячи людей следили за его прибытием. Однако как велика сейчас кажется радость, настолько же велики были и проблемы, связанные с капитальным ремонтом корабля.

В конце 2015 года при проверке состояния парусника, построенного на базе военно-морского флота в 1958 году, были выявлены значительные повреждения. В конечном итоге ремонт судна продлился почти шесть лет — намного дольше, чем было запланировано, — и, что особенно важно, он стал также гораздо дороже.

Вокруг парусника разворачивались различные скандалы, государственная прокуратура вела расследование в связи с коррупцией. В конечном счёте вместо изначально заявленных 10 миллионов евро сумма на ремонт судна составила целых 135 миллионов евро.

Серьёзная критика сейчас звучит также со стороны защитников природы. «Крайне вероятно», что при ремонте палубы использовалась нелегально вырубленная древесина тропических пород из оставшихся в Мьянме реликтовых лесов.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.