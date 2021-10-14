1+1: корабль ВМС Украины уже сутки терпит бедствие в Чёрном море
Чрезвычайное происшествие в Чёрном море. Недалеко от острова Змеиный уже больше суток терпит бедствие корабль размагничивания военно-морских сил «Балта». В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой судно получило повреждения. «Балту» удалось срочно поставить на якорь, экипаж начал бороться за живучесть судна. За ситуацией внимательно следит Сергей Осадчук, он с нами на прямой связи с берега Чёрного моря. Сергей, приветствую, что удалось узнать на данный момент?
СЕРГЕЙ ОСАДЧУК, корреспондент: Мария, приветствую. Отсюда, из акватории одесского порта, судно спецназначения «Балта» вышло в свой морской поход, как сообщили в ВМС, для выполнения заданий по назначению в Чёрном море. Достоверно неизвестно, что именно случилось неподалёку от острова Змеиный, есть несколько версий. Первая — судно якобы налетело на какой-то неизвестный объект и получило пробоину. По другой информации, корабль получил пробоину, когда пытался встать около причала острова Змеиный.
Ссылки по теме
-
Times: российским подлодкам в Атлантике будет противодействовать новая группа эсминцев ВМС США
-
France 24 о покупке Грецией французских военных кораблей: «первый смелый шаг к стратегической автономии Европы»
-
SCMP: Китай рассматривает приобретение российских Ка-52К для своих «мини-авианосцев»
-
Daily Mirror: российский «корабль-шпион» «Янтарь» заметили в Ла-Манше