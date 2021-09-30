Times: российским подлодкам в Атлантике будет противодействовать новая группа эсминцев ВМС США

Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев для отслеживания подводной активности России в Атлантическом океане и защиты американской территории, пишет The Times. Группа Greyhound, в которую войдут четыре эскадренных миноносца типа «Арли Бёрк», в будущем может быть быстро развёрнута для противодействия российским подводным лодкам. Как отмечает издание, этот шаг отражает растущую конкуренцию между США, Россией и Китаем.

Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев для постоянного наблюдения за российскими подводными лодками, действующими у берегов США в Атлантическом океане, сообщает The Times.

Как утверждает The Times, по данным американской разведки, современные российские атомные подводные лодки всё чаще пересекают Фареро-Исландский рубеж, линию противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией, и направляются к берегам США.

Оперативная группа Greyhound, которая в конечном итоге будет состоять из четырёх ракетных эсминцев, может быть быстро развёрнута в Атлантическом океане для противодействия российским подводным лодкам.

Создание группы эсминцев отражает растущую конкуренцию между США, Россией и Китаем. В прошлом месяце Береговая охрана США была уведомлена о том, что четыре китайских военных корабля прошли в международных водах у побережья Алеутских островов.

Решение о создании группы из четырёх эскадренных миноносцев типа «Арли Бёрк» последовало за возрождением второго флота ВМС в 2018 году «в ответ на всплеск российских подводных операций в Атлантике».

Пока что в оперативную группу вошли два эсминца типа «Арли Бёрк»: «Томас Хаднер» и «Дональд Кук». Позже к ним присоединятся «Салливанс», который в настоящее время находится в составе британской авианосной группы, и «Коул». В январе, когда «Дональд Кук» отправится на техобслуживание, его заменит эсминец «Грэвели», отмечает The Times.

«Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту территории нашей страны с моря. Мы будем готовы отправиться в путь в любой момент», — заявил командующий надводными силами в Атлантике контр-адмирал Брендан Маклейн.