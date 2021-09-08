GT: реальной угрозы не представляют — китайские эксперты прокомментировали присутствие двух британских кораблей в Азии
Во вторник 7 сентября из Портсмута в Индо-Тихоокеанский регион отправились два британских патрульных корабля HMS Tamar и HMS Spey. По данным СМИ, как раз в то время, когда США пытаются сплотить вокруг себя союзников для сдерживания Китая, Великобритания планирует постоянное пребывание своих ВМС в азиатских водах, пишет Global Times.
Впрочем, по оценкам китайских экспертов, направленные в регион британские корабли вооружены достаточно слабо. Таким образом Соединённое Королевство скорее пытается заявить о своём присутствии после брексита и продемонстрировать, что оно «склоняет голову перед США». Точно так же, как и пребывающий сейчас в Азии авианосец HMS Queen Elizabeth, эти корабли не имеют большого военного значения и не представляют реальной угрозы для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), утверждают аналитики из КНР.
Как сообщали СМИ, водоизмещение обоих кораблей HMS Tamar и HMS Spey составляет по 2 тыс. тонн, экипажи — чуть более 40 человек на каждом. Корабли оснащены 30-миллиметровыми пушками и прочими лёгкими оборонительными вооружениями. Учитывая эти характеристики, ясно, что боевой потенциал этих кораблей ограничен — они способны только на реализацию «нетрадиционных задач в сфере обеспечения безопасности в прибрежных водах», отметил китайский военный аналитик Сун Чжунпин. По словам эксперта, по сравнению с судами китайской Береговой охраны, водоизмещение некоторых из которых превышает 10 тыс.тонн, у британских кораблей «нет абсолютно никаких преимуществ».
По мнению китайских наблюдателей, без серьёзных вооружений вроде ракет у британцев нет никакого шанса в противостоянии даже с самыми базовыми корветами ВМС КНР типа 056 с водоизмещением 1300 тонн.
Осознавая, что её корабли не изменят реальную расстановку сил в регионе, своим шагом Великобритания пытается вернуть влияние на мировой арене, существенно уменьшившееся после её выхода из Евросоюза, полагает старший научный сотрудник Института военно-морских исследований НОАК Чжан Цзюньшэ. Другая цель Лондона — проявить преданность США, которые сейчас стягивают в регион союзников.
«Британским военным кораблям предстоит проделать дальний путь от дома до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы сделать политическое заявление, что Великобритания — союзник США, и продемонстрировать свою полезность», — прокомментировал Сун Чжунпин.
Согласно сообщениям СМИ, британские патрульные корабли не будут приписаны к какой-то определённой базе и смогут останавливаться в любом готовом принять их порту для технического обслуживания, пополнения припасов и смены экипажа. Как заявил китайский военный аналитик из Пекина, попросивший не называть его имя, у HMS Tamar и HMS Spey будет возможность чаще посещать многие порты или военные базы, к примеру, в Японии, Сингапуре или на Филиппинах, чем это удаётся более крупным и мощным военным кораблям. Это может стать неплохой рекламой для Великобритании, а значит, положительно отразится на её международном влиянии.
Также эксперт добавил, что HMS Tamar и HMS Spey смогут участвовать в военных учениях с кораблями из других стран, вроде США и Японии, и даже в так называемых операциях по поддержке свободы навигации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Действительно ли так будет — покажет будущее, ну а Китай всегда готов принять соответствующие меры, предупредил Чжан Цзюньшэ.
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