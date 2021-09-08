GT: реальной угрозы не представляют — китайские эксперты прокомментировали присутствие двух британских кораблей в Азии

Лондон отправил два патрульных корабля HMS Tamar и HMS Spey на постоянное пребывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Указав на малое водоизмещение и не слишком высокий боевой потенциал представителей британских ВМС, китайские эксперты заявили Global Times, что они не представляют реальной угрозы для КНР, но при этом служат попыткой вернуть Лондону утраченное после брексита влияние и продемонстрировать преданность США.

Во вторник 7 сентября из Портсмута в Индо-Тихоокеанский регион отправились два британских патрульных корабля HMS Tamar и HMS Spey. По данным СМИ, как раз в то время, когда США пытаются сплотить вокруг себя союзников для сдерживания Китая, Великобритания планирует постоянное пребывание своих ВМС в азиатских водах, пишет Global Times.

Впрочем, по оценкам китайских экспертов, направленные в регион британские корабли вооружены достаточно слабо. Таким образом Соединённое Королевство скорее пытается заявить о своём присутствии после брексита и продемонстрировать, что оно «склоняет голову перед США». Точно так же, как и пребывающий сейчас в Азии авианосец HMS Queen Elizabeth, эти корабли не имеют большого военного значения и не представляют реальной угрозы для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), утверждают аналитики из КНР.

Как сообщали СМИ, водоизмещение обоих кораблей HMS Tamar и HMS Spey составляет по 2 тыс. тонн, экипажи — чуть более 40 человек на каждом. Корабли оснащены 30-миллиметровыми пушками и прочими лёгкими оборонительными вооружениями. Учитывая эти характеристики, ясно, что боевой потенциал этих кораблей ограничен — они способны только на реализацию «нетрадиционных задач в сфере обеспечения безопасности в прибрежных водах», отметил китайский военный аналитик Сун Чжунпин. По словам эксперта, по сравнению с судами китайской Береговой охраны, водоизмещение некоторых из которых превышает 10 тыс.тонн, у британских кораблей «нет абсолютно никаких преимуществ».

По мнению китайских наблюдателей, без серьёзных вооружений вроде ракет у британцев нет никакого шанса в противостоянии даже с самыми базовыми корветами ВМС КНР типа 056 с водоизмещением 1300 тонн.

Осознавая, что её корабли не изменят реальную расстановку сил в регионе, своим шагом Великобритания пытается вернуть влияние на мировой арене, существенно уменьшившееся после её выхода из Евросоюза, полагает старший научный сотрудник Института военно-морских исследований НОАК Чжан Цзюньшэ. Другая цель Лондона — проявить преданность США, которые сейчас стягивают в регион союзников.

«Британским военным кораблям предстоит проделать дальний путь от дома до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы сделать политическое заявление, что Великобритания — союзник США, и продемонстрировать свою полезность», — прокомментировал Сун Чжунпин.

Согласно сообщениям СМИ, британские патрульные корабли не будут приписаны к какой-то определённой базе и смогут останавливаться в любом готовом принять их порту для технического обслуживания, пополнения припасов и смены экипажа. Как заявил китайский военный аналитик из Пекина, попросивший не называть его имя, у HMS Tamar и HMS Spey будет возможность чаще посещать многие порты или военные базы, к примеру, в Японии, Сингапуре или на Филиппинах, чем это удаётся более крупным и мощным военным кораблям. Это может стать неплохой рекламой для Великобритании, а значит, положительно отразится на её международном влиянии.

Также эксперт добавил, что HMS Tamar и HMS Spey смогут участвовать в военных учениях с кораблями из других стран, вроде США и Японии, и даже в так называемых операциях по поддержке свободы навигации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Действительно ли так будет — покажет будущее, ну а Китай всегда готов принять соответствующие меры, предупредил Чжан Цзюньшэ.