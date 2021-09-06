ABC: геостратегические вложения — Китай вытесняет ЕС и США с привычных рынков

Китай, будучи самой густонаселенной страной и второй по величине экономикой в мире, обладает «ненасытным аппетитом к сырью и природным ресурсам для подпитки своего прогресса». Как отмечает испанское издание ABC, инвестиции Пекина на всех пяти континентах носят не только коммерческий, но и геостратегический характер.

Помимо привычных нефти, природного газа и угля, Китаю нужны полезные ископаемые, используемые в новых технологиях, такие как кобальт и медь. Отвечая за более чем 25% мирового производства, Пекин ежегодно импортирует минералов на €84,5 млрд. В их числе 30% мирового производства цинка и 25% производства меди. Китай также является крупнейшим импортёром кобальта, используемого в литиевых батареях для мобильных телефонов, ноутбуков и электромобилей, которые уже сейчас превращаются в самую бурно развивающуюся отрасль века.

Все эти ресурсы, а также марганец, платина и ртуть, золото, серебро и древесина в изобилии имеются в развивающихся странах Африки, Латинской Америки и Азии, где Поднебесная уже имеет обширные экономические и геостратегические интересы.

Под эгидой «Нового шёлкового пути» Пекин по всему миру разрабатывает сотни многомиллиардных инфраструктурных проектов, направленных на развитие торговли. Формула всегда одна и та же: в обмен на ресурсы страны Китай предоставляет ей кредиты на инфраструктуру — дороги, плотины, аэропорты, школы и больницы, которые строят китайские компании.

По мнению испанского журналиста Хуана Пабло Карденаля, Китай «не доверяет рынку» в продолжении своего экономического роста и «предпочитает обращаться непосредственно к источнику».

Об этом свидетельствует присутствие страны в Африке, Латинской Америке и Азии, откуда Поднебесная вытесняет США и Европейский союз в ключевых отраслях промышленности. Так, в Африке Китаю, который направил на проекты в регионе €13,5 млрд в энергетический сектор в период с 2000 по 2012 год, удалось обогнать ЕС с €5,9 млрд и США с €422 млн.

Несмотря на отсутствие конкретных данных о китайских инвестициях, Американский институт предпринимательства подсчитал, что с 2005 года Пекин выделил €1,6 трлн на зарубежные строительные проекты по всему миру. По данным портала China Investment Global Tracker, с 2005 года зарегистрировано 4 тыс. крупных контрактов в энергетике, транспорте, технологиях и других отраслях, хотя не все в итоге были реализованы.

Как отмечает ABC, Китай без колебаний подписывает контракты, которые не прошли бы западный аудит, что иногда приводит к выдвижению в его адрес обвинений в коррупции, воздействии на окружающую среду и эксплуатации детского труда.

С Латинской Америкой Китай начал новые отношения через торговлю и государственные кредиты. Сейчас это крупнейший торговый партнёр почти всех стран Южной Америки, а также Панамы и Кубы. Соединённые Штаты по-прежнему сохраняют первенство в торговых отношениях с большинством ближайших соседей, но тот факт, что в последние годы несколько стран региона разорвали отношения с Тайванем, чтобы открыть посольства в Пекине, свидетельствует об активизации связей с Китаем.

С 2005 года крупнейшие государственные банки Китая предоставили правительствам стран Латинской Америки кредиты на сумму около $140 млрд, что намного превышает кредиты международных организаций. Кроме того, Пекин приобретает местные компании, получая таким образом доступ к большему количеству концессий на добычу полезных ископаемых.

Инвестирует Китай и в европейские государства, прежде все интересуясь контролем над морями. Тем не менее, как пишет ABC, в последние годы китайские инвестиции в Европу резко замедлились и вернулись к уровню примерно десятилетней давности. Опасения, что китайские компании воспользуются пандемией, чтобы выкупить слабые европейские компании, не оправдались. В первую очередь это связано с тем, что пандемия затронула и китайские компании, а китайские инвестиции стали подвергаться гораздо более тщательному контролю со стороны правительств стран ЕС.