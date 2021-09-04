WP: большинству россиян Китай нравится больше, чем Европа и США, но для Запада не всё потеряно

Отношение россиян к европейским странам сегодня намного более неоднозначно по сравнению с тем, что думают жители Европы по отношению к гражданам России. Как пишет The Washington Post, отношение жителей России разнится в зависимости от возраста, пола и политических взглядов — и особенно в зависимости от мнения людей о Путине. И хотя большинство больше всего симпатизирует Китаю, доброжелательное отношение к Западу существует среди российской молодёжи, женщин и оппонентов российского президента.

Опросы общественного мнения показывают, что европейские граждане обычно придерживаются отрицательных взглядов на Россию, что же касается россиян и их отношения к Европе, то тут картина сложная. Издание The Washington Post в мае 2021 года провело опрос общественного мнения в России совместно с ведущей исследовательской компанией Ipsos и пришло к выводу, что мнение россиян о Европе зависит от возраста, пола и политических взглядов, а это говорит о том, что определённый потенциал для налаживания сотрудничества между Россией и Европой существует.

Как отмечает издание, в ходе исследования специалисты спросили 1500 россиян: «тёплые» или «холодные» чувства они испытывают к семи странам: Китаю, Соединённым Штатам, Украине, Нидерландам, Латвии, Польше и Чехии. Самые тёплые чувства участники опроса выразили в отношении Китая. На шкале, где ноль, — это самые холодные, а десять — самые тёплые чувства, средняя оценка Китая составила 6,14. Нидерланды заняли второе место по популярности в исследовании (5,74). За ними идёт Чехия (5,21). Гораздо хуже отношение к Украине (4,48) и к США (4,37).

Организаторы исследования не нашли реальных различий во взглядах на Китай между мужчинами и женщинами, но когда задавали вопросы о других странах, женщины продемонстрировали более позитивное отношение к ним, чем мужчины. Например, большинство мужчин испытывают холодные чувства к США, Польше, Латвии и Украине, их оценка меньше пяти. Тёплые чувства к этим странам испытывают лишь 30% мужчин. Однако среди женщин негативные чувства к этим странам выразили от 39 до 47%.

Отношение ещё больше разнится в зависимости от возраста. Чем старше респондент, тем более тёплые чувства он испытывает к Китаю и тем более негативные — к другим странам. Например, две трети участников опроса в возрасте от 56 до 66 лет испытывают тёплые чувства к КНР, и лишь четверть — к Латвии. Около трети хорошо относятся к Украине и Соединённым Штатам.

В более молодой возрастной категории отношение меняется. Большинство россиян в возрасте от 18 до 22 лет испытывают тёплые чувства ко всем перечисленным в опросе странам, однако примерно у половины россиян старше 23 лет отрицательное отношение к Украине, США и Польше.

По мнению исследователей, большое значение имеет отношение респондентов к Путину. Большинство респондентов с отрицательными взглядами на российское руководство испытывают тёплые чувства ко всем странам из выборки. Большинство сторонников Путина негативно относятся к западным странам. Китай в опросе стал почти самой популярной страной среди всех категорий, за исключением оппонентов Путина. У них самые тёплые чувства к Нидерландам, которые занимают второе место, порой очень близко подходя к лидеру.

По мнению автора материала, данный опрос имеет определённое значение для того, как выстраивать отношения между людьми в России и западноевропейских странах. И ответ на этот вопрос могут дать Нидерланды, к которым россияне испытывают тёплые чувства. Согласно другому исследованию, у 60% россиян Нидерланды ассоциируются с такими идеями, как свобода слова, права меньшинств, толерантность, свобода вероисповедания, трудовая этика и уважительное отношение государства к гражданам. Такие представления могли стать главной причиной положительного отношения россиян к этой стране.

Позитивное отношение к Китаю, продолжает издание, наоборот, говорит о том, что общество активно поддерживает российско-китайское партнёрство. Поэтому любые попытки создать раскол в этом альянсе и перетянуть Россию на сторону Запада, что недавно предложил политолог Чарльз Купчан, наверняка будут обречены на провал.

Но несмотря на негативное в целом отношение российского общества к странам Запада, значительные расхождения в оценках у разных демографических категорий свидетельствуют о том, что возможности для улучшения отношений всё же есть. Доброжелательное отношение к Западу существует среди российской молодёжи, женщин и оппонентов Путина, а чувства россиян к Нидерландам говорят о том, что некоторые западные ценности они находят привлекательными. Однако вопрос состоит в том, сумеют ли страны Запада воспользоваться этой доброжелательностью.