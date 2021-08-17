Fox News: американские студенты обожают Камалу Харрис, но не имеют понятия о её политике

Вице-президент США Камала Харрис не пользуется популярностью в стране, однако молодёжь отзывается о ней исключительно восторженно, сообщает Fox News со ссылкой на опрос Campus Reform. При этом респонденты не смогли назвать ни одного достижения Харрис, за исключением того, что она стала первой в истории афроамериканкой на вице-президентском посту. Как отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд, студенты американских колледжей имеют крайне скудные представления о реальности.

Несмотря на то что, согласно недавнему опросу, почти половина американцев не одобряет деятельность вице-президента, молодёжь, опрошенная консервативным новостным сайтом Campus Reform, ей аплодирует. Взгляните!



ДЕВУШКА: Мне она очень нравится. По-моему, это очень вдохно… вдохновляюще — видеть нашу первую… ну, женщину-вице-президента.



ДЕВУШКА: Мне действительно нравится, что на этом посту женщина, небелая, демократический лидер… И я считаю, она прекрасно представляет интересы.



ДЕВУШКА: По-моему, это, определённо, потрясающе, что вице-президент у нас женщина. Это для нас большой прогресс. И она настоящая девочка-босс!



Правильно говорить «человек-босс»! Как бы то ни было… Как бы то ни было, когда их спросили, почему они её любят, ответы их были, совсем как Алисия Сильверстоун в 1990-е, бестолковые*.



CAMPUS REFORM: Можете назвать какие-то конкретные достижения (Камалы Харрис. — ИноТВ), от которых вас переполняет гордость?



ДЕВУШКА: Помимо того, что она первая по стольким различным статьям… Это бы я назвала в первую очередь…



ДЕВУШКА: Так, навскидку, мне мало что приходит в голову…



ДЕВУШКА: Нет, честно говоря, я не слежу за политикой. Я видела у неё замечательные посты в соцсетях… Да…



CAMPUS REFORM: Можете назвать какие-либо из её конкретных достижений с момента вступления в должность?



ДЕВУШКА: Мм, нет, никаких конкретных. Нет.



CAMPUS REFORM: С какими конкретными политическими мерами вы согласны?



ДЕВУШКА: Не знаю. (Смеётся.) Можете подсказать? Наверное, я не знаю, какую политику она проводит. Может быть, вы просто вырежете эту часть?



Она просто рождена для телевидения! Должен признать, это довольно смешно. Насколько смешно? Спросим эксперта.



КАМАЛА ХАРРИС: (Захлёбываясь смехом.) Что вы хотите знать?



ГОЛОС: Я хочу дать вам возможность…



О, как она мила!



Кэт, честно ли вообще задавать студентам колледжей какие-либо вопросы о мире? Это всё равно что пытаться купить пончики в ванной.



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Не могу лицемерить. В 2013-м я работала на Campus Reform. В Университете Южной Калифорнии я сняла видео, на котором я опрашиваю людей, считают ли они, что Обама заслужил свою Нобелевскую премию мира, и почему. Кажется, это видео у нас есть.



Да.



КЭТРИН ТИМПФ: Можно посмотреть.



ДЕВУШКА: По-моему, просто оттого что он хороший парень, мира становится гораздо больше. И, скажем так, мягче… у людей не так много тревожности. Я люблю Обаму! И, по-моему, что бы он ни делал, все к нему так строги… Но ведь второй год…



КЭТРИН ТИМПФ: Итак…



Секундочку! Я думал, там на видео будете вы, а не Гарт из «Мира Уэйна»…



КЭТРИН ТИМПФ: Да, я как раз хотела сказать, что помимо того факта, что… Это правда, сейчас я гораздо привлекательнее, чем в 2013 году. И это хорошо. Жду не дождусь, когда мне будет 86 лет, я буду выглядеть так соблазнительно, что никто даже не сможет смотреть на меня.



Но, помимо моей гораздо большей привлекательности, помимо того, что я сейчас такая соблазнительная, мало что изменилось! Я спрашивала их всех: «Как вы считаете…» — и они мне: «Да!» «Почему?» — «Не знаю, он хороший мужик!» Лучше не становится. И это грустно, потому что те же самые люди скажут вам, что если у вас другое мнение, то вы ужасный человек, сексист, расист, мракобес и идиот…



Ага.



КЭТРИН ТИМПФ: Если вы не считаете этих людей такими замечательными и чудесными… Но они даже не знают почему. Максимум — видели какой-нибудь мем.



Да. Знаете, Джоуи, самое смешное то, что их понимание мира обратно пропорционально их высокомерию в отношении мира…



КЭТРИН ТИМПФ: Да!



Видите, я перефразировал то, что вы сказали, так чтобы это было логично.



КЭТРИН ТИМПФ: Мне же надо было вставить мысль о том, как хорошо я выгляжу!



Это да. Кто-то должен был об этом сказать.



Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.



* «Бестолковые» — американская кинокомедия 1995 года с Алисией Сильверстоун в главной роли (прим. ИноТВ).