Fox News: от белых американцев потребовали не посылать детей в вузы ради «расовой справедливости»

Левая организация Dallas Justice NOW обратилась к состоятельным белым техасцам с требованием не посылать белых детей в престижные университеты, чтобы освободить место для «угнетённых» афроамериканцев. Как отмечает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс в эфире Fox News, это приведёт лишь к тому, что от былой славы Лиги плюща не останется и следа.

Каждый год Китай выпускает почти в десять раз больше дипломированных специалистов в области точных наук, чем Америка. Потому что точные науки сложны, а получать «классическое» образование в Принстоне, где теперь необязательно знать латынь и греческий, или «филологическое» в Йельском университете, где теперь необязательно знать Шекспира, совсем не трудно. Китайские преподаватели считают, что математика важна, а американские преподаватели считают, что математика — это расизм. Нетрудно догадаться, чем это всё закончится.



С нами Кэндес Оуэнс, ведущая программы Candace, мы всегда очень рады её видеть. Кэндес, что вы думаете об этом решении пожертвовать образованием своих детей?



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Становится всё чуднее и чуднее. Во-первых, это самобичевание, которое продолжается в этих (богатых и либеральных. — ИноТВ) районах и которое практически полностью описывает Бето О’Рурка. Он, по всей видимости, политический мазохист.



Но если посмотреть на содержание того, к чему они призывают, это уже интересно. Потому что в этом можно распознать «предвзятость заниженных ожиданий»: они говорят, что афроамериканцы недостаточно умны, чтобы самостоятельно и заслуженно поступить в эти учебные заведения. Это один момент.



Но вот что ещё интереснее: это хуже, чем предвзятость заниженных ожиданий, это на самом деле предвзятость отсутствия ожиданий. Потому что у нас уже есть «позитивная дискриминация», мы её не отменяли. То есть место в учебном заведении и так с большей вероятностью достанется афроамериканцу с более низкими оценками, чем белому. Это уже есть. А они говорят, что даже этого недостаточно, надо вообще убрать белых студентов.



И, конечно же, укажу на очевидное: они никогда не продумывают свою политику в долгосрочной перспективе. Потому что она нелогична. Вы говорите: «Надо принять меры, чтобы эти белые не могли поступить ни в один университет Лиги плюща». Но тогда это будут уже не университеты Лиги плюща. Вы сейчас говорите, что хотите принять меры, чтобы у всех там была коричневая кожа, а ведь сами знаете, что первые ученики в классе — это американцы азиатского происхождения, а не белые… По сути, вы говорите, что просто всё перевернёте: более умных детей получат менее престижные университеты, а такие заведения, как Гарвард и Колумбия, не получат самых умных. В долгосрочной перспективе это не имеет никакого смысла!



Это такая глупость! И вы правильно отметили, что, пока мы сосредоточены на этом «прогрессивном» обучении, восточные страны, стремящиеся нас одолеть, продвигаются вперёд. Они не сосредоточены на подобном академическом, или, вернее сказать, не академическом образовании.



Уж конечно! Не уверен, что можно сформулировать это тактично, Кэндес, но здесь ведь противоречие, не так ли? Нам же непрестанно твердят, что Америка — самое расистское место на Земле, с многовековой историей расизма и для выведения расизма из организма потребуется как минимум полтысячелетия. Однако каждый раз, когда мы видим новости с южной границы, уроженцы Ганы, Гамбии, уроженцы стран, где большинство населения — темнокожие, все пытаются бежать, пытаются пробиться в самую расистскую страну на Земле! Как же так?



КЭНДЕС ОУЭНС: Да, это кажется всё более странным. Но, послушайте, надо отдать им должное: Америка с либералами и прогрессистами у руля, определённо, становится страной с прогрессирующим системным расизмом. Этого они и хотят, этого они и требуют. Именно этого и требуют в этом открытом письме. «Мы хотим больше системного расизма, мы хотим, чтобы люди смотрели в первую очередь на цвет кожи и были сегрегированы по цвету кожи. Они хотят, чтобы каждое действие в этой стране определялось цветом кожи».



Вы только что показывали этот монтаж, где Бето (О’Рурк. — ИноТВ) говорит о своей «белой привилегии». Я что, хочу слушать, как белый человек говорит мне: «Я привилегированный, потому что я белый»? Это расизм! Тем самым он говорит мне: «Кэндес, ты темнокожая девушка, поэтому ты не понимаешь. Я лучше тебя в этом обществе». Это классический расизм, как и эта идеология «социальной справедливости». Это не просто сродни расизму, это и есть расизм, только под другим именем.



Очень хорошо сказано, Кэндес. И вы правы: когда Бето вам говорит такое, в этом есть элемент расовой снисходительности. Спасибо вам, как всегда, Кэндес Оуэнс.



Дата выхода в эфир 26 июля 2021 года.