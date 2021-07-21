Insider: демократы требуют поменять более тысячи «оскорбительных» географических названий в США

Демократы внесли на рассмотрение в конгресс законопроект, предусматривающий переименование в США около 1,5 тыс. географических объектов, исторические названия которых ассоциируются с «расистскими оскорблениями», сообщает Insider. По словам авторов этой инициативы, закон призван постепенно устранить все дискриминирующие названия, которые звучат унизительно по отношению к афроамериканцам, коренному индейскому населению и проживающим в США мексиканцам.

В прошлую пятницу демократы представили в конгрессе законопроект, предусматривающий переименование различных географических объектов и населённых пунктов, в названии которых фигурируют, по их словам, «расистские оскорбления» и выражения, унижающие достоинство афроамериканцев, коренного индейского населения и жителей с мексиканскими корнями. Таких объектов, включая горные вершины, лесные массивы и различные водоёмы, на территории США в настоящий момент насчитывается почти 1,5 тыс., пишет Insider.



Первый проект этого закона был выдвинут ещё в прошлом году при участии члена палаты представителей от штата Нью-Мексико Дебры Энн Холанн, которая с марта этого года занимает пост министра внутренних дел США, став первым представителем коренных народов на должности такого ранга в американском правительстве, отмечается в статье.



Новую версию законопроекта выдвинули сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Эдвард Марки, а также член палаты представителей Эл Грин вместе с ещё 25 соавторами от Демократической партии. По словам Уоррен, она с коллегами решила представить этот новый закон об изменении географических названий, поскольку необходимо «немедленно прекратить почитать уродливое наследие расизма и фанатизма» в США.



Как рассказали авторы инициативы, новый законопроект должен инициировать процесс проверки и замены «расистских» или «фанатичных» оскорбительных наименований на «безобидные». Это касается различных территорий и географических объектов, включая леса, озёра, ручьи и так далее. По оценкам законодателей, в настоящий момент на федеральном уровне в США фигурирует более 1440 «сомнительных» географических названий.



В частности, в базе данных Геологической службы США насчитывается более 600 объектов, содержащих оскорбительное для афроамериканцев слово «негр», поясняется в статье. Кроме того, в штате Нью-Мексико находится водный резервуар Wetback Tank, в названии которого используется выражение «с мокрой спиной», традиционно применявшееся для уничижительного обозначения мигрантов из Мексики. Также в базе фигурирует более 800 объектов, содержащих слово «скво» — оскорбительное сленговое обращение в адрес индейских женщин, пишет Insider.



«Эти названия являются вредными пережитками эпохи оскорбительной, но узаконенной дискриминации», — заявил в этой связи сенатор Грин, один из соавторов нового законопроекта. Он также призвал устранить эти пережитки из обихода: «Расизм, даже в географии, недопустим для страны, которая борется за свободу и справедливость для всех», — отметил сенатор.



Закон предусматривает создание «консультативного совета экспертов» по гражданским правам при участии представителей коренного индейского населения, а также вынесение предложений, касающихся изменения названий, на обсуждение общественности. После этого, как предполагается, руководство совета должно будет направлять рекомендации по переименованию в соответствующие государственные органы, поясняется в статье.