DT: «символ угнетения и насилия» — британские активисты Black Lives Matter ополчились против Джеймса Кука

Активисты движения Black Lives Matter намерены уничтожить или переименовать 125 объектов, возведённых или названных в честь первооткрывателя Джеймса Кука, сообщает The Daily Telegraph. Однако жители британского Уитби, из гавани которого Кук отправился в плавание, намерены отстаивать память об исследователе, считая его своей гордостью.

Памятники Джеймсу Куку оказались под угрозой осквернения, после того как 125 объектов, возведённых или названных в честь английского первооткрывателя, попали в список проекта Topple the Racists («Свалим расистов») британских активистов движения Black Lives Matter, сообщает The Daily Telegraph.

Согласно исследованию, проведённому изданием, список, который впервые был опубликован летом 2020 года, с тех пор увеличился практически вдвое. В частности, активисты хотят уничтожить два памятника Куку в Лондоне и Уитби, а также переименовать несколько музеев и пабов, названных в его честь. Кроме того, в список попали площадь Джеймса Кука и Университетская больница имени Джеймса Кука в английском Мидлсбро.

Список публикуется на сайте коалиции Stop Trump Coalition, утверждающей, что Великобритания «должна признать своё колониальное прошлое».

«Джеймс Кук вторгся в Австралию чуть более 250 лет назад. Он провозгласил владение всей страной, несмотря на то что она явно принадлежала людям, уже находившимся там. За этим последовали 250 лет геноцида на основе расовой принадлежности, в результате которого были убиты тысячи женщин, мужчин и детей», — отметили на сайте активисты.

Коалиция призвала уничтожить памятники первооткрывателю, назвав Кука «символом угнетения и насилия на расовой почве».

В свою очередь член парламента Великобритании от Скарборо и Уитби Роберт Гудвилл назвал желание уничтожить или осквернить памятники знаменитым англичанам «совершенно нелепым».

«Капитан Кук — один из величайших сыновей Уитби. Памятник является одной из наших самых известных достопримечательностей, а музей капитана Кука — одной из самых популярных туристических достопримечательностей», — заявил Гудвилл в интервью The Daily Telegraph.

Парламентарий отметил, что не поддерживает попытки стереть важные аспекты британской истории, призвав учиться на совершённых ошибках. Кроме того, по словам политика, туристы из самой Австралии приезжают в Уитби, для того чтобы лично увидеть гавань, откуда Кук отправился в плавание в южные воды Тихого океана.

«Мы в Уитби гордимся капитаном Куком и не стали бы поддерживать любые попытки вычеркнуть его из учебников по истории», — добавил Гудвилл.

Как напоминает The Daily Telegraph, в австралийском Сиднее бронзовый памятник Джеймсу Куку 1879 года осквернили во время протестов Black Lives Matter в июне прошлого года.