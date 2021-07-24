Times: отношения белых и темнокожих в США достигли низшей точки за два десятилетия

Отношения между темнокожими и белыми американцами опустились до низшей точки за последние два десятилетия, сообщает The Times. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса, в котором более половины респондентов оценили межрасовые отношения как «плохие», передаёт издание. По мнению экспертов, конфронтация между этническими группами начала усиливаться после серии громких убийств безоружных афроамериканцев полицейскими.

Отношения между темнокожими и белыми американцами опустились до низшей точки за последние два десятилетия, сообщает The Times со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Gallup. Всего 42% американцев сочли межрасовые отношения «очень» или «в какой-то степени» хорошими, а 57% считают их «в какой-то степени» или «очень» плохими, передаёт газета, отмечая, что это «самые пессимистичные оценки с тех пор, как компания начала проводить свой ежегодный опрос в 2001 году».

Как передаёт издание, проведение опроса в прошлом месяце совпало с вынесением приговора белому полицейскому Дереку Шовину по обвинению в убийстве Джорджа Флойда, когда дебаты о расовой справедливости занимали первое место в новостной повестке. Это событие заглушило более позитивные моменты, такие как избрание Камалы Харрис первым вице-президентом смешанной расы и появление информации о культурном многообразии в кабинете президента Байдена, в том числе о назначении Ллойда Остина первым афроамериканским министром обороны.

«Второй год подряд позитивные оценки отношений между чернокожими и белыми американцами среди взрослого населения США находятся на самом низком уровне за более чем два десятилетия измерений», — констатируют представители Gallup. По их словам, за последние два года показатели снизились на 10%, поскольку страна столкнулась с убийством Джорджа Флойда и последующими общенациональными протестами и призывами к расовой справедливости.

Как отмечают в компании, ещё в 2001 году 70% взрослых американцев положительно оценивали отношения между темнокожими и белыми. «Это изменилось после нескольких громких убийств безоружных темнокожих полицией в разных частях США», — уверены эксперты. При этом отношения как афроамериканцев, так и белых с латиноамериканцами выглядят в опросе гораздо более позитивными, что будет освещено в будущем докладе, сообщили авторы исследования.

По словам Gallup, до 2016 года больше половины американцев из обеих этнических групп оценивали свои отношения в положительном ключе, однако сегодня позитивное мнение разделяют 43% белых и всего 33% темнокожих. При этом 57% взрослых заявили, что решение расовой напряжённости в конечном итоге будет найдено, а 40% настаивали на том, что проблема будет существовать всегда. Ответ на этот вопрос, однако, выявил серьёзный разрыв между этническими группами: о том, что решение расовой розни возможно, заявили 60% белых американцев и 40% темнокожих.

Как напоминает газета, самый высокий уровень общего оптимизма в отношении будущих отношений между расовыми группами — 67% — был зафиксирован в ходе опроса в 2008 году, когда Барак Обама стал первым темнокожим президентом США.

Тем временем, консервативная газета The Washington Examiner предупредила, что дебаты по поводу преподавания критической расовой теории — переосмысления истории США, в ходе которого национальные институты и культура рассматриваются как расистские по своей сути , — рискуют ещё больше ухудшить отношения, обращает внимание The Times.