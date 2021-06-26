Fox News: «Будущее этой страны гибнет у вас на глазах»

В XIX веке пытались научно обосновать «неполноценность» темнокожих, а теперь новомодные расовые теории объясняют все проблемы Америки «белизной», отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, распространение научного расизма представляет серьёзную угрозу для американской демократии.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Хотите услышать поразительную историю, правдивую и поучительную одновременно? Слушайте. В 1851 году человек по имени Сэмюэл Картрайт предложил весьма изощрённое научное объяснение, почему так много рабов убегало с плантаций на американском Юге. Эти беглые рабы, по словам Картрайта, страдали от клинического расстройства под названием драпетомания. Для этого синдрома было характерно «неконтролируемое или безумное побуждение к скитаниям».



То есть проблема была в этом. Не то чтобы им не нравилось быть рабами, не то чтобы они жаждали свободы и элементарной человечности. Нет, нет, нет! Проблема, если верить Сэмюэлу Картрайту, заключалась в том, что все темнокожие по природе своей дефективны. Они были драпетоманы, они постоянно убегали. Так он утверждал.



170 лет спустя стыдно даже повторять такие глупости вслух. Это же очевидная бредятина. Но вот что вам следует знать: в те времена к драпетомании относились очень серьёзно. Как и к самому Сэмюэлу Картрайту. Картрайт вовсе не был маргиналом. Он был знаменитым на всю страну врачом, бывшим старшим армейским офицером из Фэрфакса, штат Вирджиния. Он учился в медицинской школе Пенсильванского университета. Сэмюэл Картрайт был дипломированным деятелем науки и пользовался в стране уважением. Даже спустя 50 лет после Гражданской войны драпетомания по-прежнему значилась в одном из наших самых авторитетных медицинских словарей.



Оглядываясь назад, мы, конечно же, назовём Сэмюэла Картрайта мракобесом, и это, без сомнения, правда. Но он был не только мракобесом. Картрайт был деятелем так называемого научного расизма. Научный расизм глубже, чем просто предрассудки. Это использование науки для оправдания доминирования одной категории людей над другой. Научный расизм так же стар, как сама наука, просто потому, что побуждение к доминированию присуще человеческой природе. И главное здесь даже не цвет кожи, хоть это и называется расизмом, главное — власть. Об этом красноречиво писал Мартин Лютер Кинг, кстати, и Доктор Сьюз тоже — возможно, вам будет интересно прочесть их книги, если, конечно, они ещё продаются.



На самом деле научный расизм никогда и не исчезал. Он до сих пор с нами. О драпетомании больше никто не говорит, зато наши профессиональные медики, профессора права, военное командование, политики и ведущие кабельных каналов утверждают, что выявили новое расстройство, от которого всё зло. Это расстройство называется «белизна». В университетах исповедуют догмат о том, что, не будь этого несмываемого пятна белизны, Америка могла бы быть утопией. Белизна — единственная помеха. Поэтому её необходимо упразднить. «Упразднить белую расу», как пишет Harvard Magazine. Только тогда мы сможем быть счастливыми.



Похоже, что многие в это верят. И не все они плохие люди. Как не все, кто верил Сэмюэлу Картрайту в 1850-е годы, были злодеями. Некоторые люди просто легковерны. Они ищут смысла в жизни, и если дать им единую теорию всего, какой-то процент примет её во всей полноте. Хорошие люди были и в гайанском Джонстауне*, они просто плохо понимали, что происходит! Удивляет поведение их лидеров: они-то всё понимают, во всяком случае, должны бы. И когда они рассуждают об этом новом витке научного расизма, когда они говорят о белизне, они очень похожи на классических мракобесов.



Вот пример. Этого человека зовут Майкл Эрик Дайсон, он пожизненно занимает профессорскую должность в каком-то дурацком колледже. Живёт он в богатом, почти исключительно белом районе, часто выступает по телевидению. Посмотрите, как он рассуждает на тему расы, и спросите себя честно, есть ли хоть какая-то разница между тем, что говорит он, и, скажем, Бык Коннор** или Дэвид Дюк***. Никакой. Изменились только цвета. Послушайте.



МАЙКЛ ДАЙСОН, профессор Университета Вандербильта: Что же касается личинок****… Извините, трампистов (усмехается)… Это настолько вредно в данных политических обстоятельствах. И мы стоим и смотрим на этих посредственных, косноязычных белых мужчин-снежинок*****, неспособных терпеть критику, готовых бросаться скверными словами, не желая признавать в других человеческое. И при этом они называют снежинками нас, будучи самыми большими хлопьями снега, какие только падали на землю! Они неспособны на критику, неспособны терпеть отличия, они паникуют: «Боже мой! Критическая расовая теория убьёт вашу мать!» И они даже не знают… Они не мыслят критически, у них нет расы, и они не понимают теорий.



«Белые мужчины! В них вся проблема!» Слышать это приходится настолько часто, что нет времени подумать, какая это существенная перемена. Что было недопустимо в Америке всего несколько лет назад, так это публичные нападки на людей на основании их расы. «Мне не нравится цвет кожи этих людей, давайте сделаем им плохо!» — сказать такое было нельзя. Именно это считалось неприемлемым. И причина была очень веской: поддерживать многорасовую демократию можно лишь в том случае, если люди с любым цветом кожи по закону обладают совершенно одинаковыми правами и обязанностями и считаются одинаково ценными перед Богом. Без этого нельзя, это самое основное условие существования демократии в многорасовом обществе. Все жизни должны иметь значения, иначе ничего не выйдет.



Очевидно, что наш правящий класс по какой-то причине хочет, чтобы ничего не вышло. Вы только посмотрите, что они делают! Когда вы слышите, как люди приписывают конкретной расовой категории кровную вину, когда вы слышите их разговоры о «грехе белизны», это значит, что будущее этой страны гибнет у вас на глазах.



Дата выхода в эфир 24 июня 2021 года.



* Джонстаун — община религиозной секты «Храм народов», названной в честь основателя секты Джима Джонса. Члены общины совершили массовое самоубийство 18 ноября 1978 года (прим. ИноТВ).

** Теофилус Юджин «Бык» Коннор — американский политик, выступавший за расовую сегрегацию и против Движения за гражданские права чернокожих в США (прим. ИноТВ).

*** Дэвид Дюк — известный американский белый националист, бывший глава ку-клукс-клана (прим. ИноТВ).

**** Каламбур, основанный на созвучности слов «личинка» (maggot) и «трампист» (MAGA — от предвыборного лозунга Трампа «Make America Great Again!»). Дайсон пытается выдать этот каламбур за оговорку (прим. ИноТВ).

***** «Снежинки» — распространённое в США неодобрительное обозначение людей, выросших в эпоху политкорректности, уверенных в своей уникальности и неспособных терпеть чужое мнение, если оно расходится с их собственным (прим. ИноТВ).



