Fox News: Камала Харрис — «самый худший босс в Вашингтоне»

Несмотря на свои публичные рассуждения о том, что каждый человек заслуживает уважения, вице-президент США Камала Харрис тиранит своих подручных, сообщает Fox News. По мнению радиоведущего Джесси Келли, для Харрис не важны ни люди, ни политические идеи, а только собственные политические амбиции.

Некоторые говорят, что Кэмэла Харрис, или Камала Харрис, как её ни назови, фальшивка, потому что она даже не знает, как произносится её собственное имя: оно постоянно меняется. Но она хотела бы, чтобы вы были в курсе: у неё есть глубокие принципы, хотя по виду и не скажешь!



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Но нас объединяет фундаментальное убеждение, что каждый человек бесконечно ценен и заслуживает сострадания, достоинства и уважения.



Есть, правда, одна оговорка, которая тогда не прозвучала: достоинства и уважения заслуживает каждый человек, за исключением тех, кто работает на Камалу Харрис. Им это не положено! И теперь они открыто об этом рассказали.



У одного из сотрудников её аппарата, цитирую, «было параноидальное чувство, что никогда не знаешь, когда она (Харрис. — ИноТВ) на тебя рявкнет». Вас это удивляет? Другой заявил, что сотрудники были, цитирую, «до такой степени нервно истощены, что доводили себя до болезни». Итак, Камала Харрис — защитница женщин! — на самом деле мариновалась в ядовитом соку токсичной маскулинности!



Джесси Келли достаточно искушён, чтобы понимать, в чём здесь дело. Он ведёт программу Jesse Kelly Show, сегодня он с нами. Спасибо, что нашли для нас время, Джесси! Удивляет ли вас, что Камала Харрис — если она предпочитает именоваться именно так — самый худший босс в Вашингтоне и отвратительно относится к людям, которые на неё работают?



ДЖЕССИ КЕЛЛИ, радиоведущий: Это самая предсказуемая вещь на свете, Такер! Каждый, кто смотрит сейчас вашу программу, когда-то работал на кого-то или вместе с кем-то, из кого буквально сочатся амбиции.



Да.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ: Такова Камала Харрис. Подобные люди сделают всё ради своего продвижения. Они ни во что не ставят своих боссов, ни во что не ставят своих сотрудников. Поэтому она и нанесла предательский удар Джо Байдену во время дебатов, всей этой расовой чепухой. В этом не было никакой необходимости. По той же причине она хохочет, как мёртвая гиена, каждый раз, когда ей задают неудобный вопрос. По той же причине она начала свою политическую карьеру как булочка для колбаски Уилли Брауна*. Камала Харрис сделает всё, чтобы выбиться вперёд!



Должен сказать, что, когда я смотрю в её глаза, я вижу страх. Фальшивые люди всегда боятся. Потому что мысль о том, что вы узнаете о них правду, повергает их в ужас. Люди, которые даже не знают, как произносится их имя, или которые выросли в Канаде и пытаются скрыть этот факт… Она всегда выглядит так, будто жутко боится разоблачения.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ: Ну, она же ни во что не верит! И, как вы отметили, люди, лишённые каких-либо основ, очень боятся, что их выведут на чистую воду. Камалу Харрис всегда изображают сторонницей крайне-левой идеологии. Если бы Камала Харрис сочла, что для её политических амбиций полезнее правые, она завтра же была бы правее Барри Голдуотера! Она не верит абсолютно ни во что, кроме Камалы Харрис. Она всегда была только такой.



Так что любой сотрудник… Она не рассматривает их как людей, как секретарей и ассистентов. Они всего лишь ступеньки, на которые она может наступать, поднимаясь к самой высшей должности. Но и достигнув этой должности, она будет несчастна. Как только они выбросят беднягу Джо через чёрный ход и Камала усядется в Овальном кабинете, она опять будет недовольна. Она будет двигаться к чему-то ещё.



Было бы забавно… Такое хорошее замечание! Было бы забавно дать взятку её специалисту по опросам общественного мнения, чтобы он убедил её, что тема, которая прославит её на всю страну, это кампания против обрезания. Или ещё какая-нибудь экстравагантная, малоизвестная тема. И посмотреть, как она будет выступать с горячими речами! Ведь будет.



ДЖЕССИ КЕЛЛИ: В Калифорнии она целыми днями отправляла людей за решётку, как самый настоящий стервозный коп. Она сажала людей в тюрьму по любому поводу, какой только могла измыслить. Затем она идёт в сенат и становится самым левым сенатором. Эта женщина не верит ни во что, кроме достижения новой цели. И, как я уже говорил, каждый зритель уже думает о ком-то… В их жизни тоже встречались такие люди. Ужасные люди есть всегда и везде.



Вы совершенно правы. Нам не следует делать вид, будто она какая-то особенно необычная. Вы её знаете. Джесси Келли, рад был вас видеть сегодня! Спасибо!



Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.



* Уилли Браун — мэр Сан-Франциско в 1996—2004 гг. По данным американских СМИ, Камала Харрис была его любовницей и протеже (прим. ИноТВ).